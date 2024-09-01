Thomas Müller tarihe geçti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Thomas Müller tarihe geçti

Bayern Münih, Freiburg engelini 2-0'la geçerken, Thomas Müller kulüp tarihindeki 710. maçına çıktı, rekor kırdı

Almanya Bundesliga’da heyecan dolu bir maçta Bayern Münih, sahasında Freiburg’u 2-0 mağlup etti.

Maçın 38. dakikasında Harry Kane’in penaltıdan attığı golle Bayern Münih devreyi 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda ise 78. dakikada sahneye çıkan Thomas Müller, ağları havalandırarak skoru 2-0’a taşıdı.

Bu gol, hem takımına galibiyeti getirdi hem de Müller’in kariyerindeki 710. maçına damgasını vurdu.

Thomas Müller, Bayern Münih tarihinde en çok forma giyen futbolcu oldu. Sepp Maier’in rekorunu geride bırakan Müller, kulüp tarihindeki 710 maçla bu unvana layık görüldü.

gwadevhxyaabysi.jpeg

Son Haberler
Montella Beşiktaş Sivasspor maçında
Montella Beşiktaş Sivasspor maçında
Çağdaş Atan geri dönüşün sırrını verdi
Çağdaş Atan geri dönüşün sırrını verdi
Asansör boşluğuna düşen kişi hayatını kaybetti
Asansör boşluğuna düşen kişi hayatını kaybetti
İstanbul dahil 22 ile sarı kodlu uyarı yapıldı. Çok şiddetli geliyor
İstanbul dahil 22 ile sarı kodlu uyarı yapıldı. Çok şiddetli geliyor
Mansur Yavaş'tan HÜDAPAR ve DEM Parti çıkışı: Mesafe konulması lazım
Mansur Yavaş'tan HÜDAPAR ve DEM Parti çıkışı: Mesafe konulması lazım