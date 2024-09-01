Thomas Müller tarihe geçti

Almanya Bundesliga’da heyecan dolu bir maçta Bayern Münih, sahasında Freiburg’u 2-0 mağlup etti.

Maçın 38. dakikasında Harry Kane’in penaltıdan attığı golle Bayern Münih devreyi 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda ise 78. dakikada sahneye çıkan Thomas Müller, ağları havalandırarak skoru 2-0’a taşıdı.

Bu gol, hem takımına galibiyeti getirdi hem de Müller’in kariyerindeki 710. maçına damgasını vurdu.

Thomas Müller, Bayern Münih tarihinde en çok forma giyen futbolcu oldu. Sepp Maier’in rekorunu geride bırakan Müller, kulüp tarihindeki 710 maçla bu unvana layık görüldü.