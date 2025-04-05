Thomas Reis Galatasaray'ı düşünüyor

Düzenleme: Kaynak: İHA
Thomas Reis Galatasaray'ı düşünüyor

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Onvo Antalyaspor'a 2-1 mağlup olan Reeder Samsunspor'da teknik direktör Thomas Reis açıklamalan yaptı.

Alman teknik adam, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.

"GELECEK HAFTA GALATASARAY İLE ZOR BİR MAÇ BİZİ BEKLİYOR"

Thomas Reis, "Bugün gösterdiğimiz performanstan ve mağlubiyetten dolayı çok mutsuzum. Geçen haftandan çok daha iyi performans göstermek istemiştik. Zor bir karşılaşmaydı, eksiklerimiz vardı. Erken dakikalarda Bennasser'ın beklemediğimiz bir sakatlığı oldu. İkinci yarıya çok daha iyi başladık, fırsatlar yakaladık. Frikikten golü bulduk. Kendi hatamızdan yediğimiz golle kaybettik. Gelecek hafta Galatasaray ile zor bir maç bizi bekliyor. Nasıl bir performans göstereceğimize bakacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Reis, takımda rehavetin söz konusu olmadığını sözlerine ekledi.

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