Thomas Reis "Hakem sonuca etki etti"

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, hakem Kadir Sağlam’ın, Drongelen’e gösterdiği ikinci sarı kartın yanlış ve maçın sonucuna etki edecek bir karar olduğunu söyledi.

"HAKEM SONUCA ETKİ ETTİ"

Genel itibarıyla hakemlerle ilgili çok konuşmayı seven biri olmadığını dile getiren Reis, “Bu akşama benzer bir şeyi Galatasaray maçında yaşadık. Bugün de aynısı oldu. Resmen sonuca etki edecek bir karardı. Bu iki maçta bizim aleyhimize verilen birçok karar oldu. Bugün 1 puan için mutluyuz ama verilen kartla ilgili hemfikir değilim” şeklinde konuştu.

"BİRBİRİMİZ İÇİN SAVAŞTIK"

Thomas Reis, Beşiktaş gibi bir rakibe karşı 10 kişi oynamanın çok zor olduğunu dile getirdi. Reis, “Çok iyi oyuncuları olan bir takım Beşiktaş. Samsunspor olarak biz de birbirimiz için savaştık. Umarım önümüzdeki maçları 11 kişi tamamlayabiliriz. Cuma günü önemli bir maç oynayacağız evimizde. Umarım iyi bir performansla istediğimizi alırız” diye konuştu.

BEŞİKTAŞ'TAN TEKLİF ALDI MI?

Reis, menajeri aracılığıyla Beşiktaş’tan teklif alıp almadığıyla ilgili ise, “Benimle kimse konuşmadı. Ben burada olduğum için çok mutluyum. Beşiktaş’ın da yeni bir hocası var” dedi.