Thomas Reis: Hayalperest biri değilim

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis hedeflerinin ligde kalmak olduğunu söyledi. Hayalperest biri olmadığının altını çizen Alman teknik adam “Buralara gelebilmiş olmak çok güzel bir şey ama toplayabildiğimiz kadar puan toplamamız gerekiyor” dedi.

Süper Lig'in 7. haftasında, sahalarında Göztepe ile yapacakları maçın zorlu bir maç olacağını belirten Reis, "Göztepe'yi çok iyi biliyoruz. Defansif anlamda çok iyi işler yapan bir takım. Kompakt oynamayı çok iyi başarabilen bir takım. Bildiğiniz gibi 2 maç oynadık. İki maçtan da galibiyetle ayrılmıştık. Konya'ya karşı istemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Umarım Göztepe'ye karşı çok daha güzel bir oyun sergileriz. Konyaspor karşılaşmasına göre daha iyi bir sonuç alırız." diye konuştu.



En büyük hedeflerinin ligde kalmak olduğunun altını çizen Reis, şunları kaydetti:



"Ligin başından itibaren söylediğim bir şey var. En büyük hedefimiz ligde kalmak. Tabii ki de herkes hayal kurabilir. Taraftarlarımız Avrupa kupalarına gitmeyi hayal ediyor olabilirler. Bu herkes için serbest ve olağan bir şey. Ancak ben bir hayalperest değilim. Ben bunu yapmayacağım ve takımım da bunu yapmamalı. Bu güzel bir şey. Buralara gelebilmiş olmak çok güzel bir şey ama toplayabildiğimiz kadar puan toplamamız gerekiyor. Çünkü şu anda çok erken. Hedefimiz ligde kalmak. Göztepe karşılaşmasında da taraftarlarımızın bizim yanımızda olmalarını bekliyoruz. Onların desteği bizim için çok çok önemli. Bu maçtan da istediğimiz puanları almak istiyoruz."



Her maçın çok zor geçtiğini vurgulayan Reis, Göztepe maçında da çok iyi bir performans göstermek zorunda olduklarını ifade etti.