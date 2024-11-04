Thomas Reis: Ligin en iyi takımı Galatasaray

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Antalyaspor'u 2-0 yenerek elde ettikleri galibiyetin ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Reis, ligin en iyi takımının Galatasaray olduğunu belirterek, bu haftayı 2. sırada bitirdikleri için mutlu olduklarını ifade etti.

Galibiyetin hak ettikleri bir sonuç olduğunu vurgulayan Reis, “Rakibe fazla pozisyon vermedik. Ancak son paslarda doğru seçimler yapamadık ve kontratakları iyi değerlendiremedik. 25 puana ulaştığımız için mutluyuz. Oyuncularımızı mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum,” dedi.

Galatasaray maçının zor geçeceğini belirten Reis, “Bu maç, Galatasaray maçından daha önemliydi. 1-2 gün içinde Galatasaray’ı konuşmaya başlayacağız. Bana göre Galatasaray ligin en iyi takımı. O maça kadar iyi bir dinlenme fırsatımız olacak. Bugün 3. sarı kartımı yedim ve hakemlerin beni anlamadığını düşünüyorum. Penaltı beklerken gereksiz bir kart yedim. Hakem, Emre’nin dizinin son halini görse penaltı verirdi,” şeklinde konuştu.

Son olarak, bireysel olarak belki en iyi oyunculara sahip olmadıklarını ancak takım olarak kaliteli bir mentaliteye sahip olduklarını söyleyerek, “Bu şekilde 11 haftada 25 puana ulaştık,” ifadelerini kullandı.