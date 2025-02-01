Thomas Reis "Mücadele edemedik, savaşamadık"

Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında Samsunspor, deplasmanda karşılaştığı Başakşehir’e 4-0 mağlup oldu. Maçın ardından Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis açıklamalar yaptı.

Reis "Böyle bir mağlubiyet sonrası doğru kelimeleri bulmak kolay değil. Rakibi tebrik ediyorum. Biz ise bugün iyi bir ders aldık. İstediğimiz performansı gösteremedik. Yeteri kadar mücadele edemedik, savaşamadık. Topla oynadığımız bölümde iyi değildik. Basit goller yedik. Sol taraftan yediğimiz goller çok basitti. Adam takibi yapmazsanız merkezden bile gol yiyebilirsiniz. Başakşehir’in kaliteli oyuncuları var.

'DERS ÇIKARACAĞIZ'

Planımız rakibimiz karşısında ikinci topları alabilmekti fakat olmadı. Bugün bir iki oyuncumuzun dışında sahada genel olarak iyi değildik. Her maçta yüzde yüz performans göstermemiz gerekiyor. Aldığımız mağlubiyetten dolayı hayal kırıklığı yaşıyoruz. Bu mağlubiyetten elbet dersler çıkaracağız" diye konuştu.

'İKİNCİ YARI DAHA ZORLU GEÇECEK"

Oyuncularının rehavete kapıldığını düşünmediğini vurgulayan Alman teknik adam, "Aldığımız mağlubiyetin kesinlikle rahatlamadan ötürü olmadığını düşünüyorum. Daha önce de söylemiştim. Ligin ikinci yarısının ilk yarısına göre daha zorlu geçeceğini biliyorduk.

Bugün oynadığımız karşılaşmada bunu gördük. Rakibimiz kaliteli oyunculara sahip. Böyle maçlarda yüzde yüzünüzü sahaya vermeniz gerekiyor. Bugün sahada yoktuk demek istemiyorum ama çok daha iyisini yapmamız gerekiyordu. Umarım bu mağlubiyet bizim gözümüzü açar ve kafamızı kaldırırız. Hatayspor maçı için hazırlıklarımızı sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.