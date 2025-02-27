Thomas Reis Türk hakemlerinden şikayetçi değil

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor’da Teknik Direktör Thomas Reis yabancı hakem konusundaki görüşlerini açıkladı.

Reis "Oynadığımız maçlarda 2-3 karşılaşmada hakem performansından memnun olmadık. Türkiye’de de iyi hakemler var. Her şeyden önce kendi performansımızı düzeltmemiz gerekiyor. İyi bir performans gösterirseniz hakeme de hakemin vereceği bir yanlış karara da ihtiyacınız olmaz. Lehinize bile olsa hakemin vereceği bir karara ihtiyacınız olmaz. Kendi performansımızı değerlendirip, düzeltmemiz gerekiyor. 6-7 maçta kötü performans sergiledik. Bu performanslardan ötürü maçlarımızı kaybettik, hakem sebebiyle değil. Türkiye’de bence gayet iyi hakemler var" dedi.

"SAMSUNSPOR DA GÜNDEME GELİYOR"

Medyada daha çok Fenerbahçe ve Galatasaray’ın konuşulduğunun hatırlatılması üzerine ise Reis, "Medyada neler yazılıyor, konuşuluyor tam olarak bilmiyorum. Dilden dolayı çok fazla takip edemiyorum. Benim için en önemlisi kendi takımım ve takımımın gösterdiği performans. Medyada diğer takımlar hakkında konuşuluyordur. Sonuçta çok büyük takımlar var ligde ancak Samsunspor da çok iyi bir sezon geçiriyor. Defalarca da gündeme geldiğini biliyorum. Benim ve takımım açısından diğer takımların konuşulmasında sıkıntı yok" diye konuştu.