'Thor' filminin yıldızından üzücü haber geldi. Chris Hemsworth oyunculuğu bıraktı

Yeni rolüne hazırlanırken Alzheimer hastalığına yatkınlığını fark eden ünlü oyuncu Chris Hemsworth oyunculuğu ve yeni yayınlanacak olan dizi çekimlerine ara verdiğini duyurdu.

National Geographic tarafından yayınlanan ve Disney+'ta yayınlanmaya hazırlanan Limitless dizisinin çekimleri sırasında beyninde bir sorun olduğunu fark eden ünlü oyuncu, Alzheimer'a genetik olarak yatkın olması sebebiyle bir süre oyunculuk yapmayacağını duyurdu.