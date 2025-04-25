Thunder, 29 sayı geriden gelip kazandı: Turu geçmesi için tek galibiyet yeterli

Kaynak: AA
Thunder, 29 sayı geriden gelip kazandı: Turu geçmesi için tek galibiyet yeterli

NBA’de play off ilk tur mücadelesinde Oklahoma Ctiy Thunder, Memphis Grizzlies'i 29 sayı geriden gelerek kazandı. Thunder’a bir üst tura yükselmek için tek galibiyet yeterli olacak.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında Oklahoma City Thunder 29 sayı geriden gelip Memphis Grizzlies'i 114-108 yenerek seride 3-0 öne geçti.

NBA'de play-off'lara 3 maç ile devam edildi. Batı Konferansı 1. tur üçüncü maçında Thunder, deplasmanda Grizzlies ile karşı karşıya geldi. Konuk takım, ilk yarısını üstün tamamlayan ve bir ara farkı 29 sayıya kadar çıkartan rakibini 114-108 yenerek seride 3-0 öne geçmeyi başardı.

Memphis Grizzlies'te Ja Morant yaşadığı sakatlık nedeniyle maçı tamamlayamadı.

Oklahoma City Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 31 sayıyla galibiyette önemli rol oynarken, Jalen Williams 26, Chet Holmgren ise 24 sayıyla öne çıktı.

Ev sahibi takımın en skorer ismi 28 sayı kaydeden Scotty Pippen Jr. oldu.

Toplam 4 galibiyete ulaşacak takımın tur atlayacağı serinin dördüncü maçı yarın oynanacak.

NBA'de alınan sonuçlar şöyle:

Memphis Grizzlies-Oklahoma City Thunder: 108-114 (seri 0-3)

Detroit Pistons-New York Knicks: 116-118 (seri 1-2)

Los Angeles Clippers-Denver Nuggets: 117-83 (seri 2-1)

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