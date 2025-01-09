Thunder’ın 15 maçlık serisine Cavaliers son verdi

NBA'de normal sezon 8 maçla devam etti. Konferanslarının zirvesinde bulunan iki takımın mücadelesinde Cavaliers, Thunder karşısında Jarrett Allen'ın 25 sayı, 11 ribaunt, 6 asist ve Evan Mobley'nin 21 sayı, 10 ribaunt, 7 asistlik performanslarıyla galip geldi.



Art arda 11, sezonun 32. galibiyetini alan ev sahibi Cavaliers'ta Darius Garland 18 ve Max Strus 17 sayılık katkı sağladı.



Uzun galibiyet serisi sona eren Thunder'da ise Shai Gilgeous-Alexander'ın 31 sayı, 5 ribaunt, 4 asist ve Jalen Williams'ın 25 sayı, 5 ribaunt, 9 asistlik performansları, sezonun 6. mağlubiyetini engelleyemedi.

NBA’de gecenin sonuçları şöyle:

Philadelphia 76ers-Washington Wizards: 109-103



Indiana Pacers-Chicago Bulls: 129-113



Cleveland Cavaliers-Oklahoma City Thunder: 129-122



New York Knicks-Toronto Raptors: 112-98



Brooklyn Nets-Detroit Pistons: 98-113



New Orleans Pelicans-Portland Trail Blazers: 100-119



Denver Nuggets-Los Angeles Clippers: 126-103



Milwaukee Bucks-San Antonio Spurs: 121-105