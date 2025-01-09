Thunder’ın 15 maçlık serisine Cavaliers son verdi

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Thunder’ın 15 maçlık serisine Cavaliers son verdi

NBA’de dün gece Doğu ve Batı Konferanslarının zirvesindeki iki takım mücadele etti. Merakla beklenen maçta Clevland Cavaliers, Oklahoma City Thunder’ı 129-122 mağlup etti. Cavaliers böylece üst üste 11. Maçını kazanırken Thunder’ın 15 maçlık galibiyet serisi son buldu.

NBA'de normal sezon 8 maçla devam etti. Konferanslarının zirvesinde bulunan iki takımın mücadelesinde Cavaliers, Thunder karşısında Jarrett Allen'ın 25 sayı, 11 ribaunt, 6 asist ve Evan Mobley'nin 21 sayı, 10 ribaunt, 7 asistlik performanslarıyla galip geldi.

Art arda 11, sezonun 32. galibiyetini alan ev sahibi Cavaliers'ta Darius Garland 18 ve Max Strus 17 sayılık katkı sağladı.

Uzun galibiyet serisi sona eren Thunder'da ise Shai Gilgeous-Alexander'ın 31 sayı, 5 ribaunt, 4 asist ve Jalen Williams'ın 25 sayı, 5 ribaunt, 9 asistlik performansları, sezonun 6. mağlubiyetini engelleyemedi.

NBA’de gecenin sonuçları şöyle:

Philadelphia 76ers-Washington Wizards: 109-103

Indiana Pacers-Chicago Bulls: 129-113

Cleveland Cavaliers-Oklahoma City Thunder: 129-122

New York Knicks-Toronto Raptors: 112-98

Brooklyn Nets-Detroit Pistons: 98-113

New Orleans Pelicans-Portland Trail Blazers: 100-119

Denver Nuggets-Los Angeles Clippers: 126-103

Milwaukee Bucks-San Antonio Spurs: 121-105

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