Thuram, kardeşi Marcus'u solladı

Juventus'un dinamik orta saha oyuncusu Khephren Thuram, 2025 yılı itibarıyla kardeşi Marcus Thuram'ı gol sayısında geride bıraktı. Khephren, Juventus'un Hellas Verona'yı 2-0 mağlup ettiği maçta takımının ilk golünü atarak bu yılki ikinci golünü kaydetti. Bu gol, onun tüm kulvarlardaki üst üste ikinci golü oldu.

Fransız orta saha oyuncusu, birkaç gün önce Empoli'ye karşı oynanan ve penaltılarla kaybedilen Coppa Italia maçında da ağları sarsmıştı. Calciomercato.com'un haberine göre, Khephren Thuram 2025 yılında toplam iki gol atarak, Inter'in forveti olan kardeşi Marcus Thuram'ı geride bıraktı.

Bu istatistik, Inter için endişe verici olabilir; zira Marcus Thuram, takımın en golcü oyuncusu konumunda. Marcus'un bu yılki tek golü, 19 Ocak'ta Empoli'ye karşı alınan 3-1'lik galibiyette geldi. Fransız forvet, 2024-25 sezonunda tüm kulvarlarda 34 maçta 14 gol ve dört asistlik etkileyici bir performans sergiledi. Marcus, ayak bileğinden yaşadığı sakatlık nedeniyle iki maç kaçırdıktan sonra geçen hafta sonu Napoli'ye karşı sahalara döndü.

Khephren Thuram ise Juventus formasıyla 37 maçta dört gol ve dört asistlik bir performans ortaya koydu. Khephren, son golünü kardeşi Marcus'a ithaf ederek, onun idolü olduğunu belirtti.

Khephren Thuram, 26 Mart 2001'de Reggio Emilia, İtalya'da dünyaya geldi. Babası, eski futbolcu Lilian Thuram'dır. Futbol kariyerine Monaco'da başlayan Khephren, 2019 yılında Nice'e transfer oldu ve burada 167 maçta dokuz gol attı. 2024 yılında 20 milyon euro karşılığında Juventus'a transfer olan Khephren, beş yıllık sözleşme imzaladı. Juventus'ta ilk golünü Aralık 2024'te Fiorentina'ya karşı attı.

Khephren Thuram, Fransa milli takımıyla Mart 2023'te ilk kez sahaya çıktı ve Hollanda'ya karşı oynanan maçta son dakikalarda oyuna dahil oldu. Aynı yılın Kasım ayında, Eduardo Camavinga'nın sakatlığı nedeniyle yeniden milli takıma çağrıldı. Ayrıca, 2024 Yaz Olimpiyatları'nda Fransa'yı temsil etmesi planlandı; ancak Juventus, oyuncunun turnuvaya katılmasına izin vermedi.

Khephren Thuram'ın 2025 yılındaki yükselen performansı, Juventus'un Serie A'daki konumunu güçlendirdi. Juventus, Hellas Verona karşısında aldığı 2-0'lık galibiyetle ligdeki galibiyet serisini beş maça çıkardı. Bu maçta, Khephren Thuram ve Teun Koopmeiners'in golleriyle sonuca giden Juventus, lider Inter Milan ile arasındaki puan farkını altıya indirdi.

Khephren Thuram'ın bu yılki performansı, Juventus taraftarlarını ve teknik ekibini memnun ederken, kardeşi Marcus'un sakatlık sonrası formunu yeniden bulması, Inter'in hücum gücünü artıracaktır. Thuram kardeşlerin Serie A'daki rekabeti, İtalyan futboluna ayrı bir renk katıyor.