THY 1. Lig takımını yaktı! Küme düşme tehdidi

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği'nin 12 Ağustos 2025'te Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) yaptığı sevklerde dikkat çeken bir nokta vardı. 1. Lig'in yeni takımı Serikspor 'sahtecilik ve yanıltma' ile suçlanıyordu. Futbol Disiplin Talimatı’nın 48. Maddesi'ne göre yapılan sevke göre Serikspor, bu gerekçeyle ceza alırsa, sorumluluğu bulunan yöneticilere 1-3 yıl men ve 200-390 bin TL arasında para cezası alabilecek. Serikspor’a, ihlalin ağırlığına göre sürekli hak mahrumiyeti cezası da verilebilecek. 48. Maddenin bir bendinde, “İhlalin ağırlığına göre lig dışı bırakılabilir. Bir alt lige indirilir. Eylemin teşebbüs halinde kalması halinde en az 3, en fazla 12 puan indirilir” ifadesinin bulunması, kulübün ne kadar büyük bir ceza tehdidiyle karşı karşıya kaldığını gösteriyor.

SERİKSPOR'A BÜYÜK CEZA GELEBİLİR!

Peki Serikspor neden PFDK'lık olmuştu? Antalya Gündem'de yer alan habere göre; Bunun sebebi bir yetkilinin Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) adına Türk Hava Yolları'na (THY) yazı yazmasıydı. Ligin ilk haftasında 0-0 biten İstanbulspor maçından önce Serikspor, Antalya'da kamp yapıyordu. Karşılaşma için İstanbul- Antalya gidiş-dönüş uçak bileti alındı. Bu işlem de TFF üzerinden yapıldı. Ancak Seriksporlu yöneticiler bilet alındıktan sonra fikir değiştirdi. Maçın ardından Antalya’ya dönmek yerine Bolu’da kalmaya karar veren Serikspor, bu talebini TFF’ye bildirerek dönüş biletinde değişiklik talebinde bulundu. TFF yetkilileri, bunun mümkün olmadığını bildirdi. Bu cevabın ardından, Serikspor'dan bir yetkili THY’ye TFF adına yazı yazarak biletlerde değişiklik yapılmasını istedi. Olay, THY'nin durumu TFF’ye bildirmesi üzerine ortaya çıktı. Talimat gereği puan silmeden, ligden düşürülmeye kadar ceza alabilir. Serikspor avukatlar aracılığı ile savunmasını hazırladı. PFDK'nın konuyla ilgili kararı bugün vermesi bekleniyor.

