THY 18 Aralık'ta Şili uçuşlarına başlıyor

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından Şili uçuşlarına ilişkin bir paylaşım yaptı:
"18 Aralık 2024 tarihi itibarıyla Şili'ye haftada 4 uçuş ile başlıyoruz. İstanbul, THY ile dünyanın global aktarma merkezi haline geldi. Türkiye büyüyor, THY yüksekten uçuyor."
✈️— Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) September 4, 2024
Yüksekten uçmaya devam ediyoruz.
18 Aralık 2024 tarihi itibariyle Şili ???????? 'ye haftada 4 uçuş ile başlıyoruz
İstanbul THY ile dünyanın global aktarma merkezi haline geldi.
Türkiye ???????? büyüyor, THY yüksekten uçuyor ✈️