THY 18 Aralık'ta Şili uçuşlarına başlıyor

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından Şili uçuşlarına ilişkin bir paylaşım yaptı:

"18 Aralık 2024 tarihi itibarıyla Şili'ye haftada 4 uçuş ile başlıyoruz. İstanbul, THY ile dünyanın global aktarma merkezi haline geldi. Türkiye büyüyor, THY yüksekten uçuyor."

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Yüksekten uçmaya devam ediyoruz.



18 Aralık 2024 tarihi itibariyle Şili ???????? 'ye haftada 4 uçuş ile başlıyoruz



İstanbul THY ile dünyanın global aktarma merkezi haline geldi.



Türkiye ???????? büyüyor, THY yüksekten uçuyor ✈️