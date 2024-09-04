THY 18 Aralık'ta Şili uçuşlarına başlıyor

Kaynak: AA
THY 18 Aralık'ta Şili uçuşlarına başlıyor

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, Şili seferlerinin 18 Aralık'ta başlatılacağını duyurdu.

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından Şili uçuşlarına ilişkin bir paylaşım yaptı:

"18 Aralık 2024 tarihi itibarıyla Şili'ye haftada 4 uçuş ile başlıyoruz. İstanbul, THY ile dünyanın global aktarma merkezi haline geldi. Türkiye büyüyor, THY yüksekten uçuyor."

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