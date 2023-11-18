THY 35 bin TL maaşla en az lise mezunu personel alacak. En yetkili isim duyurdu

Airporthaber'de yer alan habere göre, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, kabin memuru alımıyla ilgili yeni bir duyuru yaptı.

Sosyal medya üzerinden bir soruyu yanıtlayan Bolat, 2024 yılında hem kadın hem erkek kabin ilanı açılacağını ifade etti. İlan detaylarının ise daha sonra belli olacağı belirtildi.

"2024'TE ALIM OLACAK"

Bolat, "2024 programında hem kadın hem erkek kabin memuru alımı olacak" dedi.

Türk Hava Yolları, 2023 yılı içerisinde kadın kabin memuru alımlarını açıklamış ancak erkek kabin memuru alımlarıyla ilgili herhangi duyuru yapmamıştı.

THY KABİN MEMURU MAAŞLARI 2O23 NE KADAR?

THY’de çalışan hostesler, başlangıç maaşı olarak yaklaşık 28.000 TL kazanıyorlar.

Zamanla görevde yükselen hostesler ise ortalama 35.000 TL maaş alırlar.

THY kabin memuru maaşı 2023 yılında medeni durum, hizmet yılı, tecrübe gibi faktörlere göre değişiklik gösterebilir.

KABİN MEMUR ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI (SON İLANLARA GÖRE)

•T.C. vatandaşı olmak (Mavi kart sahibi olanlar başvuru yapabilir

•01/01/1983 ile 31/12/2003 tarihleri arasında doğmuş olmak

•En az lise mezunu olmak

•İyi derecede İngilizce bilmek (İkinci yabancı dil tercih nedenidir.)

•Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak

•Daha önce Türk Hava Yolları ve iştirakleri ile diğer işyerlerinden disiplinsizlik veya sağlık nedeniyle ayrılmamış olmak