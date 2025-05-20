THY, 92'nci kuruluş yıl dönümünü kutluyor

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, kuruluş yıl dönümüyle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şirketin filo büyüklüğü açısından dünyada 9'uncu sıraya yükseldiğini vurguladı.

Ekşi, paylaşımında, "20 Mayıs 1933'te başlayan yolculuk zirveye doğru emin adımlarla devam ediyor. 2003'te 65 uçakla dünyada 35. sırada olan hava yolumuz 2025'te 479 uçakla dünyada 9. sıraya yükseldi. Bu başarı hepimizin. Türkiye büyüyor, THY yüksekten uçuyor." ifadelerini kullandı.

Bu arada, THY tarafından kuruluş yıl dönümü için hazırlanan reklam filminde, şirketin geçmişten bugüne kullandığı uçaklara yer verildi.