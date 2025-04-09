THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes sahaya çıkıyor

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde toplam 18 takımla oynanırken ligde normal sezonun son hafta maçları yarın ve 11 Nisan Cuma günü yapılacak.

Ligde ilk 10'a girerek play-off ve play-in oynama hakkına sahip olacak takımlar, son maçlar öncesi belli oldu. Olympiakos, Fenerbahçe Beko ve Panathinaikos AKTOR, ilk 6 sırayı garantileyerek doğrudan play-off'a yükselen takımlar oldu. Bu üç takım ilk 4'ü de garantiledi ve play-off'ta saha avantajının sahibi olmayı başardı.

Son hafta maçlarıyla ilk 6'ya girerek doğrudan play-off'a kalacak takımlar ile 7 ila 10. sırada yer alıp play-in'den devam edecek ekipler de son hafta maçlarında netleşecek.

FENERBAHÇE VE ANADOLU EFES

Türk takımlarından Fenerbahçe Beko, hem play-off'u hem de saha avantajını elde etti.

Sarı-lacivertliler, son hafta maçına liderlik umuduyla çıkacak. Fenerbahçe Beko, deplasmanda Alman ekibi Bayern Münih'i yener, Olympiakos ise sahasında İsrail ekibi Maccabi Playtika'ya yenilirse sarı-lacivertliler normal sezonu lider tamamlayacak.

Anadolu Efes'e ise doğrudan play-off'a kalması için büyük ölçüde galibiyet yetecek. Son 7 maçını kazanan lacivert-beyazlılar, 34. hafta maçında Litvanya ekibi Zalgiris'i İstanbul'da yenerse galibiyet sayısını 20'ye çıkaracak. Anadolu Efes'in galibiyetine rağmen play-off'a kalamaması için Monaco'nun LDLC ASVEL'e yenilmesi, Barcelona, Real Madrid ve Kızılyıldız'ın maçlarını kazanması gerecek.

Anadolu Efes kaybederse, rakiplerinin maçlarını sonuçlarına göre play-off veya play-in durumu belli olacak.

BİR ÇOK SENARYO YAŞANACAK

Ligde doğrudan play-off'a kalmak için son 3 bilete birçok aday bulunuyor.

Ligde 20 galibiyetli Monaco, 19'ar galibiyetli Anadolu Efes, Real Madrid, Bayern Münih ve Barcelona, 18'er galibiyetli Kızılyıldız ile Paris Basketbol'un sıraları 4 ila 10. sıradaki pozisyonlar son hafta maçlarından sonra belli olacak.

Ligde 4 ila 10. sıranın belirlenmesi konusunda ondan fazla senaryo bulunurken, bu sıralama için ikili, üçlü, dörtlü, beşli ve altılı averajlar devreye girebilir.

THY Avrupa Ligi'nde Partizan, EA7 Emporio Armani Milan, Zalgiris, Baskonia, LDLC ASVEL, Maccabi Playtika, Vritus Segafredo Bologna ve ALBA Berlin'in son hafta maçları öncesi bir iddiası kalmadı.

TÜRK DERBİSİ İHTİMALİ

Play-off'ta Türk derbisi gerçekleşebilir.

Anadolu Efes normal sezonu, son maçlar sonrası 6. sırada bitirirse, Fenerbahçe Beko'da son maçını kaybedip Panathinaikos AKTOR kazanırsa, sarı-lacivertliler 3. olacak ve play-off'ta Türk derbisi oynanacak.

İki takımın play-in'den sonra da eşleşme ihtimali bulunuyor.