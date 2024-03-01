THY Avustralya'nın Melbourne kentine uçuş başlattı

THY'nin TK 168 sefer sayılı uçuşu, 349 yolcu taşıyan Boeing 777 tipi uçakla gerçekleştirildi. Yolculara uçağın kapısında lokum ikram edildi.

Uçuş öncesi bir açıklama yapan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, 6. kıtaya yapılan ilk seferin memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Bolat, Avustralya'nın 26 milyonluk nüfusu ve yıllık kişi başı 70 bin dolar milli geliriyle önemli bir pazar olduğunu vurguladı.

Avustralya'ya Türkiye'den ziyaretlerin daha önce de yapıldığını hatırlatan Bolat, artık Melbourne'den binen bir yolcunun 19 saatlik bir uçuşla Türkiye'ye gelebileceğini ifade etti. Ayrıca, Türkiye'nin güzelliklerini tanıtmak amacıyla blogger ve YouTuber'ların da Avustralya'ya götürüldüğünü söyledi.

Bolat ayrıca, Sidney'e uçuşlar için görüşmelerin devam ettiğini ve bu yılın sonuna kadar bu hattın açılabileceğini belirtti.

İlk uçuş dolayısıyla Avustralya'nın İstanbul Başkonsolosu Tony Huber, Türkiye, Avustralya ve THY'yi tebrik etti. Huber, uzun bir rota olacak olan bu ilk uçuş için her şeyin en iyisini diledi.

Konuşmaların ardından Bolat ve Huber, uçak içinde yolcuları selamladılar. Bolat, Huber'e Türk Hava Yolları Kırmızısı isimli ajandayı hediye etti.

Daha sonra aprona inen Huber, uçağın kalkışı sırasında pist başına hareket eden uçağın ardından su döktü.