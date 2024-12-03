THY, Beyrut seferlerine devam etme kararı aldı

Türk Hava Yolları (THY), İsrail ile Lübnan arasındaki ateş kararının ardından bir süre önce durdurduğu Beyrut uçuşlarına yeniden başladı.
THY, İsrail'in hava saldırıları düzenlediği Lübnan'da yaşanan güvenlik sorunları nedeniyle Eylül ayında seferlerini durdurma kararı almıştı. İsrail ile Lübnan arasında ateşkesin sağlanmasının ardından havayolu şirketi, Beyrut uçuşlarına yeniden başlama kararı aldı. Alınan karar doğrultusunda ilk sefer bugün yapıldı. İlk seferi gerçekleştiren uçağın Beyrut Havalimanı'na sorunsuz bir şekilde indiği öğrenildi.