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THY duyurdu: İndirimli bilet satışları başladı

Türk Hava Yolları (THY), gazi ile şehit veya gazi yakınlarına belge ibraz etmeksizin indirimli bilet satışlarının başladığını duyurdu.

Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe - 21:53
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THY duyurdu: İndirimli bilet satışları başladı

THY duyurdu: İndirimli bilet satışları başladı
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THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, kurumun mobil uygulaması üzerinden indirimli bilet satışının başladığını duyurdu.

Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, THY mobil uygulamasında gazi, şehit veya gazi yakınlarına yapılacak indirim seçeneğinin aktif hale geldiğini belirterek, "Gazi ile gazi ve şehit yakınları indirimli biletlerini artık mobil uygulamamızdan alabilirler. Sizlere minnettarız" ifadelerini kullandı.

THY ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında gazi, şehit veya gazi yakınlarının yüzde 50 indirimli bilet alabilmesi için bilgi paylaşımı yapılmasına dair protokol 14 Ekim'de imzalanmıştı.

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