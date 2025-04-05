THY Euroleague'de MVP Kendrick Nunn oldu

Kaynak: İHA
THY Euroleague'de MVP Kendrick Nunn oldu

THY Euroleague'de 33. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) Yunan ekibi Panathinaikos'un ABD'li basketbolcusu Kendrick Nunn oldu.

THY Euroleague'de 33. haftanın sona ermesinin ardından haftanın en değerli oyuncusu da belli oldu.

KENDRICK NUNN MVP OLDU

Euroleague'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Yunan takımı Panathinaikos'un, Fransız ekibi Monaco'yu deplasmanda 88-76'lık skorla mağlup ettiği müsabakada önemli performans sergileyen ABD'li basketbolcu Kendrick Nunn'un haftanın MVP'si seçildiği belirtildi. Nunn, karşılaşmada 37 sayı, 5 asist, 3 ribaund ve 1 top çalmayla oynadı ve 43 verimlilik puanı aldı.
29 yaşındaki basketbolcu, Euroleague'de bu sezon 3, toplamda 4. kez haftanın MVP'si seçildi.

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