THY Galatasaray'a sponsor oldu

Editör: Hamza Özalkuş

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda mücadele edecek Galatasaray'a Türk Hava Yolları (THY) kol sponsoru oldu.

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, “Türkiye’nin iki dev markası Galatasaray ve Türk Hava Yolları, güçlerini Avrupa yolunda birleştirdi. Yapılan anlaşmaya göre Galatasaray Futbol A Takımı, 2023-2024 sezonundaki Avrupa maçlarında giyeceği formanın kol kısmında Türk Hava Yolları logosunu taşıyacak.

UEFA Şampiyonlar Ligli Play-Off turunda Molde ile oynadığımız iki karşılaşmada forma kol kısmında Türk Hava Yolları logosu ile sahada olan Galatasarayımız, 20 Eylül Çarşamba günü oynanacak olan Copenhagen maçı dahil olmak üzere devamındaki Avrupa maçlarında Türk Hava Yolları logosunu formasında taşımayı sürdürecek.

Galatasaray Futbol A Takımı, sezon boyunca yurtiçi ve yurtdışı seyahatlerini de yine Türk Hava Yolları ile gerçekleştirecek.” ifadelerine yer verildi.