THY Genel Müdürü Ekşi duyurdu: Şam seferleri başlıyor

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımla Suriye'nin başkenti Şam'a seferlerin 23 Ocak tarihinde başlayacağını duyurdu.

THY, 23 Ocak tarihinde Şam seferlerine başlayacak. Konuya ilişkin açıklamayı THY Genel Müdürü Bilal Ekşi yaptı.

Bilal Ekşi sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Ben Şam'ı bin yıl öncesinden bilirim. Annemin sütü kadar yakın bana!" (Sezai Karakoç) Șam'a dönüyoruz! Haftada 3 sefer ile Șam seferlerine 23 Ocak Perşembe günü başlıyoruz. Hayırlı olsun."