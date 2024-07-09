THY, haziranda 7,8 milyon yolcu taşıdı

Haziran ayında arz edilen koltuk kilometre bazında kapasitesini 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde 7,4 artıran THY, toplam 7,8 milyon yolcu taşıyarak yüzde 82,3 doluluk oranına ulaştı.

Dış Hatlarda yüzde 81,7, iç hatlarda yüzde 87,5 doluluk

THY’nin Haziran 2024 trafik sonuçlarına göre, toplam yolcu sayısı 7,8 milyon olarak kaydedildi. Dış hatlarda yüzde 81,7, iç hatlarda ise yüzde 87,5 doluluk oranına ulaşıldı. Şirketin dıştan dışa transfer yolcu sayısı ise Haziran 2023 döneminde 2,4 milyon iken, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 11,3 artarak 2,6 milyona çıktı. Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), 2023 yılının Haziran ayında 20,5 milyar iken, 2024 yılında yüzde 7,4 artışla 22 milyara ulaştı. Haziran 2023 döneminde 138,7 bin ton olan taşınan kargo ve posta hacmi, 2024 yılında yüzde 26 artarak 174,7 bin tona çıktı.

İlk 6 ayda yolcu sayısı yüzde 4,8 arttı

Ocak-Haziran 2024 trafik sonuçlarına göre, taşınan yolcu sayısı 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde 4,8 artarak 40,6 milyona ulaştı. Dıştan dışa transfer yolcu sayısı, 2023 yılının ilk yarısında 14,1 milyon iken, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 7,8 artışla 15,2 milyona yükseldi. Toplam yolcu doluluk oranı, Ocak-Haziran 2023 dönemine göre 0,8 puan düşerek yüzde 80,8 olarak gerçekleşti.

Yurt dışı yolcu doluluğu yüzde 80,3, yurt içi yolcu doluluğu ise yüzde 84,5 seviyesinde kaydedildi. Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK) ise 2023 yılının ilk yarısında 110,8 milyar iken, 2024 yılında yüzde 10,2 artışla 122,1 milyara ulaştı. Ocak-Haziran döneminde taşınan toplam kargo ve posta hacmi, 2023 yılında 747,9 bin ton iken, 2024 yılında yüzde 32,3 artarak 989,4 bin tona çıktı. Haziran ayı sonunda THY filosundaki uçak sayısı ise 458 oldu.