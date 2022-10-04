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THY iç hatlarda erken rezervasyon kampanyası başlattı

Türk Hava Yolları (THY), düzenlediği erken rezervasyon kampanyasıyla her şey dahil tek yön 299,99 liradan başlayan fiyatlarla Türkiye'nin dört bir yanına uçma imkanı sunuyor.

Haber Giriş: 4 Ekim 2022 Salı - 11:24
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THY iç hatlarda erken rezervasyon kampanyası başlattı

THY iç hatlarda erken rezervasyon kampanyası başlattı
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THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan indirimden yararlanmak isteyen yolcular, 4-5 Ekim aralığında satın alacakları biletlerle, 6 Şubat-9 Nisan 2023'te her şey dahil tek yön 299,99 liradan başlayan fiyatlarla uçuş olanağı elde edecek.

Sadece THY tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerli olacak kampanya, Sabiha Gökçen Havalimanı'na yapılan uçuşlarda, THY'nin kod paylaşımı yaptığı seferlerde ve AnadoluJet uçuşlarında geçerli olmayacak.

Kampanyayla ilgili ayrıntılı bilgiye "https://www.turkishairlines.com/tr-tr/kampanyalar/yurtici-ucak-bileti-kampanyasi/index.html" internet adresinden ulaşılabilir.

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