THY iptal edilen seferler listesi. THY hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?

Meteoroloji’den yapılan hava durumuna ilişkin açıklamaların ardından Türk Hava Yolları (THY) pek çok uçak seferini iptal ettiğini açıkladı. Peki, THY iptal edilen seferler listesi. THY hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?

KAYNAK: Haber Merkezi
THY iptal edilen seferler listesi. THY hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?

Türk Hava Yolları (THY) olumsuz hava koşulları nedeniyle 18 Kasım Cumartesi günü için 40 seferini iptal ettiğini duyurdu. Buna göre THY iptal edilen uçak seferleri merak ediliyor. Peki, THY iptal edilen seferler listesi. THY hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?

Türk Hava Yolları (THY) Meteoroloji tarafından açıklanan hava durumu raporları ve AFAD'ın uyarıları neticesinde 18 Kasım Cumartesi bugün günü bazı seferlerin iptal edildiğini açıkladı.

Türk Hava Yolları, olumsuz hava şartları nedeniyle yarın İstanbul Havalimanı’ndan 82, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 23 olmak üzere toplam 105 seferini iptal etti.

THY HANGİ SEFERLERİ İPTAL ETTİ?

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle MADKOM (Meteorolojik Acil Durum Komitesi) kararı uyarınca iç ve dış hatlarda toplam 40 seferin karşılıklı olarak iptal edildiği bildirildi. Yarın uçuşu olan yolculardan THY'nin internet sitesinden uçuşlarını kontrol etmeleri istendi.

Türk Hava Yolları’nın iptal edilen uçak seferlerine resmi internet sitesi üzerinden erişilebiliyor.

AFAD İSTANBUL İÇİN UYARDI

AFAD, SMS ile yaptığı uyarıda, "Meteoroloji'ye göre İstanbul'da yarın sağanak yağış ve tam fırtına bekleniyor. Sel, yıldırım, su baskını, çatı uçması, ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olun" ifadelerini kullandı.

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