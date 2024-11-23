THY, İstanbul Havalimanı'nda 38 seferini iptal etti

Kaynak: ANKA
THY, İstanbul Havalimanı'nda 38 seferini iptal etti

THY, İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda kalkışlı ve varışlı toplam 38 seferin iptal edildiğini duyurdu.

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda kalkışlı ve varışlı toplam 38 seferin iptal edildiğini duyurdu.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli yolcularımız, Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) tarafından, İstanbul'da beklenen şiddetli fırtına nedeniyle alınan yüzde 10 kapasite kısıtlama kararı gereği İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 23 Kasım tarihli toplam 38 seferimiz (10'u iç hat, 28'i dış hat) iptal edilmiştir" dedi.

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