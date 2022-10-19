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THY İtalya'da bazı seferlerin iptal ettiğini açıkladı

Türk Hava Yolları'nın (THY) 21 Ekim'de İtalya'da Milano ve Bergamo'ya planlanan bazı seferleri, İtalya'daki havalimanı çalışanlarının grevi nedeniyle karşılıklı olarak iptal edildi.

Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba - 19:43
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THY İtalya'da bazı seferlerin iptal ettiğini açıkladı

THY İtalya'da bazı seferlerin iptal ettiğini açıkladı
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THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada İtalya'da havalimanı çalışanlarının 21 Ekim'de gerçekleştireceği grev dolayısıyla İstanbul'dan Milano ve Bergamo'ya planlanan bazı seferlerin iptal edildiği duyuruldu.

THY'nin İstanbul Havalimanı'ndan Milano'ya gerçekleştireceği dört sefer ve AnadoluJet'in Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Bergamo'ya yapacağı karşılıklı 2 sefer iptal edildi.

THY'nin İtalya'daki istasyonlarında görevli personelin konuyu yakından takip ettiği ve gelişmelerin aktarılacağı belirtildi.

İPTALLER ŞÖYLE

Buna göre 21 Ekim'de iptal edilen seferler şu şekilde:

TK 1873-İstanbul-Milano
TK1874-Milano İstanbul
TK 1895-İstanbul-Milano
TK1896 Milano-İstanbul
AnadoluJet TK 7976 Sabiha Gökçen-Bergamo
AnadoluJet TK7977 Bergamo-Sabiha Gökçen

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