﻿THY kabin memuru alacak

Türk Hava Yolları kabin memuru alımı ilanı 9 Eylül 2022 tarihi itibarıyla yayımladı. THY kabin memuru adayları, ilanın yayımlanmasının ardından THY kabin memuru alımı ile ilgili detayları araştırmaya başladı. Adaylar, THY kabin memuru alımı tarihini ve başvuru şartlarını sorgulattı. Peki, THY kabin memuru alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

THY kabin memuru ilanı 9 Eylül 2022 tarihi itibarıyla Türk Hava Yolları resmî internet sitesi üzerinden yayımlandı.

THY KABİN MEMURU ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

T.C. vatandaşı olmak (Mavi kart sahibi olanlar başvuru yapabilir.)

01/01/1984 ile 31/12/2002 tarihleri arasında doğmuş olmak

En az lise mezunu olmak

İyi derecede İngilizce bilmek (İkinci yabancı dil tercih nedenidir.)

Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak

Daha önce Türk Hava Yolları veya diğer havacılık kuruluşlarındaki uçuş görevlerinden disiplinsizlik veya sağlık nedeniyle ayrılmış olmamak (Türk Hava Yolları iştiraklerinde görev yapıyor olmak tercih nedenidir.)

Fiziki koşullar

Kadınlar için 160-180 cm arası, erkekler için 170-190 cm arası boya sahip olmak (Boy-kilo ölçümleri, Türk Hava Yolları veya Türk Hava Yolları’nın belirleyeceği kurum/kuruluş tarafından yapılmakta olup Ortaklığımız tarafından belirlenen oranlara uygun olmalıdır.)

Türk Hava Yolları Kabin Memuru üniforması giyildiğinde, vücudunun görünecek yerlerinde dövme, piercing ve yara/yanık/leke benzeri kalıcı iz bulunmamak (Bu konudaki görselimizi incelemek için lütfen tıklayınız. Beyaz renkli bölgelerde dövme, piercing ve yara/yanık/leke benzeri kalıcı iz bulunmaması gerekmektedir.)

Sağlık koşulları

Türk Hava Yolları işyeri hekimleri “İşe Giriş Muayenesi” sırasında (SHGM yetkili Havacılık Tıp Merkezinden verilmiş uçuşa uygun olduğuna dair rapor olsa bile) Türk Hava Yolları iç prosedürleri çerçevesinde ek tetkik ve muayene yaptırılmasını isteyebilir.

Türk Hava Yolları, belirlemiş olduğu işe giriş sağlık koşulları çerçevesinde (SHGM yetkili Havacılık Tıp Merkezinden verilmiş uçuşa uygun olduğuna dair rapor olsa bile) adayın işe başlatılıp başlatılmayacağına karar verme hakkına sahiptir. Aday işe başlatılmaması halinde herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

Adaylar işe giriş muayenesi sırasında geçmiş tüm sağlık bilgileri hakkında (ilaç kullanımı, ameliyat, doğumsal bozukluklar, bel, boyun rahatsızlıkları, böbrek taşı, yaralanmalar, hastalıklar vb.) doğru beyanda bulunmak zorundadır. İşe başlatılması sonrasında geçmişinde olduğu ve beyan etmediği tespit edilen adaylar için uygulanacak idari süreçte hak iddiasında bulunamaz.

THY KABİN MEMURU ALIMI DEĞERLENDİRME SÜREÇLERİ

Online İngilizce Testi

Mülakat Süreçleri

Belge Kontrolü

İngilizce Mülakatı

Dövme/Yara izi Kontrolü ve Boy-Kilo Ölçümü

Kurul Mülakatı

THY KABİN MEMURU ALIMI BAŞVURU SÜRECİ

Türk Hava Yolları THY kabin memuru alımı için başvuruların aşağıdaki başvuru ekranı üzerinden yapılabileceği açıklandı. Kabin memurluğu için başvuru son günü bulunmadığı duyuruldu. İlanın yeterli başvuru sayısına ulaşıldığında yayımdan kaldırılacağı öğrenildi.