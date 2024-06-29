THY kaç pilot ve hostes alacağını açıkladı! Resmi açıklama geldi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
THY kaç pilot ve hostes alacağını açıkladı! Resmi açıklama geldi

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, katıldığı bir televizyon programında yeni kabin memuru ve pilot alımı için müjdeyi verdi.

Kabin memuru ve pilot adayları için Türk Hava Yolları'ndan merakla beklenen açıklama geldi. Açıklamayı, THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat yaptı.

Bir televizyon programına katılan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Bolat, yeni kabin memuru ve pilot alımının müjdesini verdi.

YENİ PİLOT VE KABİN MEMURU ALIMI MÜJDESİ

Bolat, 1000 kabin memuru ve 900 pilot alınacağını açıklarken, bunun yanı sıra 2 yıl içinde tüm THY uçaklarında internetin ücretsiz olacağını ifade etti.

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MEVCUT SAYI AÇIKLANDI

2023 yılını 6755 pilotla bitirdiklerini belirten Bolat, mevcut kabin memuru sayısını ise 15 bin olarak açıkladı.

TAKSİ SÜRESİ KISALACAK

Öte yandan Bolat, İstanbul Havalimanı'nda 1,5 yıl içinde taksi ve iniş-kalkış sürelerinin kısalacağını bildirdi.

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