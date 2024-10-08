THY pilot yetiştirmek için kolları sıvadı. ll.Pilot adayı alınacak

THY "Türkiye’nin Bayrak Taşıyıcı Havayolu Markası Olan Türk Hava Yolları ile Kariyerinde Uçuşa Hazır Mısın?" diye duyurdu.

Türk Hava Yolları'ndan yapılan açıklamada yetiştirilmek üzere ll.Pilot ada adayı alınacağı belirtildi.

THY'den yapılan açıklamada "Take-Off Cadet Programı ile değerlendirme süreçlerine katılan ve süreçleri başarıyla tamamlayan arkadaşlarımız, II. Pilot aday adayı yetiştirme programına dahil oluyor ve 15-18 ay süren teorik ve uygulamalı derslerden oluşan bir eğitimin ardından II. Pilot adayı olarak Türk Hava Yolları bünyesinde yer alan veya Türk Hava Yolları'nın iş ortağı konumunda olan yurt içi ve yurt dışındaki uçuş eğitim akademilerinde 3-6 ay süren tip eğitimine dahil oluyor." denildi.

THY'den yapılan açıklamada istenen özellikler tek tek belirtildi. İşte şartlar

• T.C. vatandaşı olmak veya mavi kart sahibi olmak,

• En az lisans derecesi mezunu (örgün veya açık öğretim) olmak,

*Yurt dışı üniversitelerden mezun olan adaylardan YÖK denklik belgesi mülakat aşamasında istenmektedir.

*Lisans eğitiminde geçirilen süre 6 yıldan fazla olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. (Yabancı dil hazırlık sınıfı okuyan adaylar için bu süre 7 yıldır.)

• 31.12.2003 tarihinden önce ve 01.01.1994 tarihinden sonra doğmuş olmak,

• Boy uzunluğunun 160 cm’den kısa, 195 cm’den uzun olmamak ve beden-kitle endeksine (20-30 aralığında) uygun olmak,

• Askerlik hizmetini tamamlamış veya eğitim başlangıç tarihi itibari ile en az 2 yıl tecil ettirebilmeyi taahhüt etmek,

• Adli sicil kaydı ve adli sicil arşiv kaydı bulunmamak,

• Daha önce görev aldığı kuruluşlardan disiplinsizlik nedeniyle ayrılmış olmamak,

• Daha önce Türk Hava Yolları ve iştirakleri ile diğer iş yerlerinden fesih, devamsızlık, sağlık veya disiplinsizlik gibi nedenlerle ayrılmamış olmak,

• Mavi kart sahibi veya birden fazla vatandaşlığa sahip adaylar için akıcı ve anlaşılabilir derecede Türkçe konuşabiliyor olmak,

• Daha önce herhangi bir pilot eğitim programına katılım sağlamamış olmak (PPL, CPL, ATPL vb.)

Yabancı Dil (İngilizce) Koşulu

• Başvuru tarihi itibariyle son 2 yıl içinde aşağıda belirtilen İngilizce dil sınavlarının birinden istenen minimum puanı belgelemek

Türk Hava Yolları'ndan yapılan duyuruda, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nce yetkilendirilmiş sağlık kurumlarından kendi imkanları ile sağlık durumlarının uçuşa uygun olduğuna dair rapor almaları gerektiği belirtildi.