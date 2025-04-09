Şırdancı Mehmet kara listeden kurtuldu! Öyle bir videoyla geri döndü ki...

Türk Hava Yolları ile yaptığı yolculukta tişörtünün içerisinden çıkardığı şırdanı yiyerek sosyal medyada paylaşan Şırdancı Mehmet, Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşmüştü. Olayın ardından THY tarafından 6 ay boyunca uçuş yasağı almıştı.

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Ancak Şırdancı Mehmet, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla geri dönüşünü duyurdu. THY uçağında çekilen bir videosunda, "Birileri demiş ki, Şırdancı Mehmet THY’den ceza yemiş. Efsane tüm hızıyla geri döndü" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Şırdancı Mehmet’in uçuş sırasında okuduğu kitap da dikkatlerden kaçmadı. Mehmet’in elinde Franz Kafka'nın "Dava" adlı kitabı vardı. Bu detay, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.