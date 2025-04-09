Şırdancı Mehmet kara listeden kurtuldu! Öyle bir videoyla geri döndü ki...

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

THY ile yaptığı bir yolculukta tişörtünün içerisinden çıkardığı şırdanı yiyerek sosyal medyayı sallayan Şırdancı Mehmet, videonun ardından Türk Hava Yolları'nın kara listesine eklenmişti. Yeniden yaptığı videolu paylaşımla ise Türk Hava Yolları'nın kara listesinden çıkarıldığını belirtti.

Türk Hava Yolları ile yaptığı yolculukta tişörtünün içerisinden çıkardığı şırdanı yiyerek sosyal medyada paylaşan Şırdancı Mehmet, Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşmüştü. Olayın ardından THY tarafından 6 ay boyunca uçuş yasağı almıştı.

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KARA LİSTEDEN ÇIKARILDI

Ancak Şırdancı Mehmet, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla geri dönüşünü duyurdu. THY uçağında çekilen bir videosunda, "Birileri demiş ki, Şırdancı Mehmet THY’den ceza yemiş. Efsane tüm hızıyla geri döndü" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Şırdancı Mehmet’in uçuş sırasında okuduğu kitap da dikkatlerden kaçmadı. Mehmet’in elinde Franz Kafka'nın "Dava" adlı kitabı vardı. Bu detay, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

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