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THY: Tayland'a seyahatlerde aşı ve test zorunluluğu kaldırıldı

TÜRK Hava Yolları (THY), Tayland uçuşlarında Covid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğunun kaldırıldığını duyurdu.

Haber Giriş: 1 Ekim 2022 Cumartesi - 15:18
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THY: Tayland'a seyahatlerde aşı ve test zorunluluğu kaldırıldı

THY: Tayland'a seyahatlerde aşı ve test zorunluluğu kaldırıldı
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Koronavirüs önlemlerini kaldıran ülkelere bir yenisi daha eklendi. Tayland'da uygulanan Covid-19 tedbirleri kapsamında ülkeye girişlerde istenen aşı kartı ve PCR testi ibraz etme zorunluluğu sona erdi. 

THY'nin sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda "Tayland'a seyahat edecek olan yolcularımızın dikkatine; Tayland'da uygulanan Covid-19 kısıtlamaları kaldırılmıştır. Tayland'a girişlerde aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu yoktur" bilgilendirilmesi yapıldı. 

THY'nin Türkiye'den vize istemeyen ülkeler arasında yer alan Tayland'a, başkent Bangkok ve dünyanın önemli turizm merkezleri arasında yer alan Phuket'e İstanbul Havalimanı'ndan haftanın her günü uçuşu bulunuyor.

Kaynak: DHA

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