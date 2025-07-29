THY uçağı dumanlar içinde kaldı! Büyük tehilke. Yolcular acil tahliye edildi

İstanbul–Antalya seferini gerçekleştiren uçak, iniş yaptığı esnada birden dumanlar içinde kaldı.

Uçak pistte durdurulduktan sonra itfaiye ekipleri duruma acil müdahale etti. Bu sırada yolcular ise uçaktan acil tahliye edildi.

"HİDROLİK BORUSUNDA OLUŞAN TEKNİK BİR ARIZADAN KAYNAKLANDI"

Türk Hava Yolları (THY) İletişim Başkanı Yahya Üstün, sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği paylaşımda uçaktan yükselen dumana ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Üstün, açıklamasında, dumanların hidrolik borusunda oluşan teknik bir arızadan kaynaklandığını belirterek, olay sonucu herhangi bir yaralanma olayının yaşanmadığına dikkat çekti.

Yahya Üstün tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TK2430 sefer sayılı İstanbul–Antalya uçuşunu gerçekleştiren TC-LKF tescilli Boeing 777 uçağımızın piste normal iniş yapması akabinde taksi yolunda iniş takımlarında duman görülmesi üzerine dumana müdahale eden itfaiye ekiplerinin (ARFF) tavsiyesi doğrultusunda tedbiren slide açılarak yolcu tahliyesi yapılmıştır. Yolcularımızın tahliyesi vakitlice gerçekleştirilmiş, herhangi bir yaralanma olmamıştır. İlgili seferin dönüş uçuşu için ilâve sefer planlanmış olup, uçağın teknik incelemeleri yetkili ekiplerimizce başlatılmıştır. İlk incelemede dumanın hidrolik borusunda oluşan teknik bir arızadan kaynaklandığı görülmüştür. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."