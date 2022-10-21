21 Ekim 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

THY uçağında fenalaşan yolcu öldü

THY'nin İstanbul-Bogota seferini yapan uçağı, 75 yaşında Kolombiyalı yolcunun rahatsızlanması nedeniyle İrlanda Shannon Havalimanı'na acil iniş yaptı. Yolcu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma - 16:12
Takip Et

THY uçağı fenalaşan yolcu için İrlanda'ya mecburi iniş yaptı. Yolcu hayatını kaybetti

THY uçağında fenalaşan yolcu öldü
+
Aa
-

THY'nin TK-801 sefer sayılı Boeing 787-9 tipi uçağı, dün saat 10.10 sıralarında, 282 yolcusuyla Kolombiya'nın başkenti Bogota'ya gitmek için İstanbul Havalimanı'ndan kalkış yaptı. Uçak Avrupa hava sahasından ayrıldıktan sonra 75 yaşındaki Kolombiya vatandaşı bir yolcu aniden rahatsızlandı. Yolcuya ilk müdahaleyi kabin görevlileri yaparken, uçağın kaptan pilotu İrlanda'nın Shannon Havalimanı hava trafik kontrol kulesiyle bağlantı kurarak acil iniş için izin istedi. Uçak havalimanına indikten sonra yolcuya acil müdahalede bulunuldu ancak, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yolcunun cenazesi otopsi için hastaneye kaldırıldı. THY uçağı ise Bogota seferini tamamlamak üzere yeniden havalandı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Fakıbaba’nın ardından AKP'de bir ismin istifası daha gündemde! Kulislere yakın isim açıkladı
1
﻿Fakıbaba’nın ardından AKP'de bir ismin istifası daha gündemde! Kulislere yakın isim açıkladı
﻿Fakıbaba’nın ardından AKP'de bir ismin istifası daha gündemde! Kulislere yakın isim açıkladı
﻿Yurt dışından telefon alacaklara kötü haber. Ticaret Bakanlığı tarih vererek duyurdu
2
﻿Yurt dışından telefon alacaklara kötü haber. Ticaret Bakanlığı tarih vererek duyurdu
﻿Yurt dışından telefon alacaklara kötü haber. Ticaret Bakanlığı tarih vererek duyurdu
﻿Gizlice bırakılan ’ceset krokisi’ ‘asılsız’ çıktı denilmişti. 21 yaşındaki kayıp gencin cesedi kanalizasyonda bulundu
3
﻿Gizlice bırakılan ’ceset krokisi’ ‘asılsız’ çıktı denilmişti. 21 yaşındaki kayıp gencin cesedi kanalizasyonda bulundu
﻿Gizlice bırakılan ’ceset krokisi’ ‘asılsız’ çıktı denilmişti. 21 yaşındaki kayıp gencin cesedi kanalizasyonda bulundu
﻿Arka bahçeye izinsiz giren gizli yüzü 166 kişiden 3'ü bulabildi
4
﻿Arka bahçeye izinsiz giren gizli yüzü 166 kişiden 3'ü bulabildi
﻿Arka bahçeye izinsiz giren gizli yüzü 166 kişiden 3'ü bulabildi
﻿Prof. Özgür Demirtaş'ı kızdıran dolar sorusu. Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası çılgına döndü
5
﻿Prof. Özgür Demirtaş'ı kızdıran dolar sorusu. Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası çılgına döndü
﻿Prof. Özgür Demirtaş'ı kızdıran dolar sorusu. Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası çılgına döndü
﻿CHP'li Veli Ağbaba’dan flaş ‘Burhan Kuzu’ iddiası: Kendi eceliyle ölmedi, öldürüldü
6
﻿CHP'li Veli Ağbaba’dan flaş ‘Burhan Kuzu’ iddiası: Kendi eceliyle ölmedi, öldürüldü
﻿CHP'li Veli Ağbaba’dan flaş ‘Burhan Kuzu’ iddiası: Kendi eceliyle ölmedi, öldürüldü
﻿Kasım ayını bekleyin diyen Kılıçdaroğlu'nun ne açıklayacağı ortaya çıktı
7
﻿Kasım ayını bekleyin diyen Kılıçdaroğlu'nun ne açıklayacağı ortaya çıktı
﻿Kasım ayını bekleyin diyen Kılıçdaroğlu'nun ne açıklayacağı ortaya çıktı
﻿Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kaptanlarından dostluk çağrısı
﻿Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kaptanlarından dostluk çağrısı
﻿Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kaptanlarından dostluk çağrısı
﻿Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi. Galatasaray’a Real Madrid yerine Ofspor, Beşiktaş’a Barcelona yerine Serikspor çıktı
﻿Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi. Galatasaray’a Real Madrid yerine Ofspor, Beşiktaş’a Barcelona yerine Serikspor çıktı
﻿Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi. Galatasaray’a Real Madrid yerine Ofspor, Beşiktaş’a Barcelona yerine Serikspor çıktı
﻿Galatasaray'ın eski yıldızı 39 yaşında futbolu bıraktı
﻿Galatasaray'ın eski yıldızı 39 yaşında futbolu bıraktı
﻿Galatasaray'ın eski yıldızı 39 yaşında futbolu bıraktı
﻿Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in davasında yeni gelişme
﻿Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in davasında yeni gelişme
﻿Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in davasında yeni gelişme
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.