﻿THY uçağı Rusya’da acil iniş yaptı

Rusya acil durum servisinden yapılan açıklamada, İstanbul-Yekaterinburg seferi yapan ve içinde dördü mürettebat 100 kişinin bulunduğu THY uçağının Soçi’ye acil iniş yaptığı ifade edildi.

Uçağın sorunsuz iniş yaptığı kaydedildi.