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THY uçağı Rusya’da acil iniş yaptı

İstanbul-Yekaterinburg seferi yapan THY uçağı, basınç sensörünün alarm vermesi nedeniyle Soçi şehrine acil iniş yapmak zorunda kaldı.

Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı - 01:06
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THY uçağı Rusya’da acil iniş yaptı

THY uçağı Rusya’da acil iniş yaptı
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Rusya acil durum servisinden yapılan açıklamada, İstanbul-Yekaterinburg seferi yapan ve içinde dördü mürettebat 100 kişinin bulunduğu THY uçağının Soçi’ye acil iniş yaptığı ifade edildi.

Uçağın sorunsuz iniş yaptığı kaydedildi.

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