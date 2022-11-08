﻿THY uçağı Rusya’da acil iniş yaptı

Rusya acil durum servisinden yapılan açıklamada, İstanbul-Yekaterinburg seferi yapan ve içinde dördü mürettebat 100 kişinin bulunduğu THY uçağının Soçi’ye acil iniş yaptığı ifade edildi.
Uçağın sorunsuz iniş yaptığı kaydedildi.
Rusya acil durum servisinden yapılan açıklamada, İstanbul-Yekaterinburg seferi yapan ve içinde dördü mürettebat 100 kişinin bulunduğu THY uçağının Soçi’ye acil iniş yaptığı ifade edildi.
Uçağın sorunsuz iniş yaptığı kaydedildi.
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