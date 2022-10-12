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THY uçağında kavga. Yolcu kabin ekibine saldırdı uçak acil iniş yaptı

Türk Hava Yollarının (THY) İstanbul-Jakarta seferini yapan tarifeli uçağı, olay çıkaran bir yolcunun kendisini uyaran kabin memuruna saldırması nedeniyle Endonezya'nın Medan kentine acil iniş yapmak zorunda kaldı...

Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba - 16:23
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THY uçağında kavga. Yolcu kabin ekibine saldırdı uçak acil iniş yaptı

THY uçağında kavga. Yolcu kabin ekibine saldırdı uçak acil iniş yaptı
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Edinilen bilgiye göre, THY'nin "TK 56" sefer sayılı "Boeing 777-300" tipi uçağı, dün İstanbul'dan Endonezya'nın başkenti Jakarta'ya gitmek üzere 2'si bebek toplam 336 yolcusuyla hareket etti.

Sefer sırasında Endonezyalı bir yolcu, davranışlarıyla uçaktakileri rahatsız etti. Yolcuların durumu haber vermesi üzerine kabin ekibi alkollü olduğu öğrenilen ve sorun çıkarmayı sürdüren yolcuyu uyardı.

Bunun üzerine uçuş ekibine saldıran yolcunun parmağını ısırdığı kabin memuruna da yumruk ve tekme atması nedeniyle pilotlar acil iniş kararı aldı.

Uçak, Endonezya'nın Medan kentindeki Uluslararası Kualanamu Havalimanı'na iniş yaptı. Saldırgan yolcu, polis tarafından gözaltına alındı. İlk müdahalesi meslektaşları tarafından yapılan kabin memurunun tedavisine başkent Jakarta'da devam edileceği öğrenildi.

Uçak, daha sonra diğer yolcularıyla Jakarta'ya hareket etti.

- Saldırgan Endonezyalı hava yolunda pilot

Endonezya basınında geniş yer alan haberlerde, uçakta olay çıkaran Muhamad Jhon Jaiz Boudewijn (48) isimli yolcunun Endonezya'da bulunan bir hava yolu şirketinde pilot olarak çalıştığı bilgisine yer verildi.

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