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THY uçağında pilot ile yolcu arasında 'rötar tartışması'

İstanbul-Gaziantep uçağının pilot ve hostesi rahatsızlandı. Yeni ekip tahsis edildi. Uçak üç saat geçikince yeni gelen pilot ve yolcular arasında tartışma çıktı. Bunun üzerine yolcular polis zoruyla uçaktan indirildi

Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe - 13:39
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THY uçağında pilot ile yolcu arasında 'rötar tartışması'

THY uçağında pilot ile yolcu arasında 'rötar tartışması'
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Sabah saatlerinde İstanbul-Gaziantep seferini yapacak olan TK-2220 sefer sayılı uçağın önce kabin memuru rahatsızlandı. Daha sonra uçağın pilotu da rahatsızlanınca kabin ekibi değiştirildi. Yeni ekibin gelmesi beklenirken seferde gecikme meydana geldi. Rahatsızlanan kabin ekibinin yerine yeni ekibin uçağa gelmesinin ardından yolcular uçağa alınmaya başlandı. Yaşanan rötar nedeniyle pilot ile bir yolcu arasında tartışma yaşandı. Kaptan pilot tartıştığı yolcunun uçuş güvenliğini tehlikeye sokabileceğini düşünerek uçağa polis çağırdı. Polis ekipleri pilotun tartışma yaşadığı yolcuyu uçaktan indirmek istedi. Yolcu uçaktan inmek istemeyince ekipler tüm yolcuları uçaktan indirmek zorunda kaldı. Tüm yolcular uçaktan indirildikten sonra tartışan yolcunun bagajını bulmak için uçaktaki tüm bagajlar da indirilerek bagaj bulundu. Saat 06.45'de havalanması planlanan uçak, yaşanan olaylar nedeniyle saat 10.00'da İstanbul Havalimanı'ndan kalkış yapabildi.

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dişci
20.10.2022 13:58
PİLOTA bravo  
 
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