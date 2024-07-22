THY uçaklarda ücretsiz internet hizmeti için TÜRKSAT'la anlaşma imzaladı

THY uçaklarına internet TÜRKSAT'tan

Türk Hava Yolları ile TÜRKSAT arasında mutabakat zabtı imzalandı. İki yıl içinde THY'deki tüm uçaklarda yolcular sınırsız ücretsiz internet kullanacak.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, İngiltere'deki havacılık fuarında düzenlenen imza törenini düzenlenti. Mutabakat zabtını, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi ve TÜRKSAT Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok imzaladı.

THY'den yapılan açıklamaya göre, bu yıl sonundan başlanması planlanan projenin iki yıl içinde tamamlanması hedefleniyor. THY'nin mevcut filosunun en yeni uçak içi bağlantı (IFC) teknolojileriyle güçlendirmeyi ve yeni uçakları daha verimli IFC teknolojileriyle donatmayı planlıyor.

Bu sayede THY, filosunun büyük bir bölümünde sunduğu IFC hizmetini tüm filosuna yayarak, tüm yolcularına sınırsız, kesintisiz ve daha hızlı IFC hizmetini ücretsiz olarak sunabilecek.

Tüm filosu adına en iyi IFC hizmet çözümlerini sunabilecek yerel ve uluslararası tedarikçilerle işbirliği görüşmeleri yapan THY, bu bağlantı hizmetine yönelik çözümlerin geliştirilmesinde Türk şirketlerine de destek sağlıyor.

Bu kapsamda projeyi THY'nin kabin içi sistemler üreten iştiraki TCI Aircraft Interiors ile TÜRKSAT ortaklaşa yürütecek.