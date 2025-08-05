THY VE Pegasus karar aldı! Artık yasak

Kaynak: Haber Merkezi
THY VE Pegasus karar aldı! Artık yasak

Geçtiğimiz hafta İstanbul–Seul hattında meydana gelen powerbank kaynaklı bir güvenlik sorunu, havacılık sektöründe kritik düzenlemeleri de beraberinde getirdi. Türk Hava Yolları'nın ardından Pegasus Havayolları da uçuş sırasında taşınabilir şarj cihazı (powerbank) kullanımının yasakladığına ilişkin açıklamada bulundu.

İstanbul’dan havalanan Asiana Havayolları’na ait bir uçakta bir yolcunun powerbank’i koltuk aralığına düştü. Bu gelişmenin ardından uçak, Kazakistan hava sahasındayken geri dönerek İstanbul Havalimanı’na acil iniş yapmak zorunda kaldı.

Yaşanan olayın ardından uçuş güvenliğini tehdit edebilecek elektronik cihazlar gündeme geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaşanan olaya dair yaptığı açıklamaya daha önce Güney Kore’de bir uçakta powerbank patlaması neticesinde yangın çıktığını hatırlatarak başladı.


Bakan Uraloğlu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün hava yolu şirketlerine, uçuş sırasında taşınabilir şarj cihazlarının kullanımının yasaklanması yönünde tavsiyede bulunduğunu açıkladı.


PEGASUS HAREKETE GEÇTİ

Bakanlığın açıklamalarının ardından Pegasus Havayolları’ndan hamle gecikmedi. Powerbank kullanımını tamamen yasakladığını kamuoyuna açıkladı. Yeni düzenlemeye göre yolcular yanlarında powerbank getirebilecek, ancak uçuş boyunca bu cihazları kullanamayacak.

THY’DEN LİTYUM UYARISI

Türk Hava Yolları da kısa süre önce benzer bir adım atmıştı. THY, yaptığı açıklamada lityum bataryası çıkarılamayan akıllı valizlerin kabin ya da kargo bagajı olarak taşınamayacağını bildirdi.

Açıklamada “Lityum batarya, akıllı bagajdan çıkarılmalı ve kabin bagajında taşınmalıdır. Varış noktasına kadar kesinlikle tekrar yerine takılmamalıdır.” ifadelerine yer verildi

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