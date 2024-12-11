THY ve Pegasus uçaklarına yıldırım isabet etti

Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul’dan kalkış yapan Türk Hava Yolları ve Pegasus uçaklarına, kalkıştan kısa süre sonra yıldırım isabet etti. Her iki uçak da güvenlik amacıyla havalimanına dönüş yaptı.

THY'nin İstanbul-Abu Dabi seferini yapan uçağına İstanbul Havalimanı'ndan kalkıştan hemen sonra yıldırım isabet etti. Uçağın pilotu, İstanbul'da dönüş kararı alırken, yolucuları ve uçuşu tehlikeye atan bir sorun yaşanmadığı bildirildi.

THY uçağına yıldırım isabet etmesinin ardından Pegasus'un da uçağına yıldırım isabet etti. Hava Sosyal Medya'nın haberine göre Pegasus Havayolları'nın Sabiha Gökçen - Çukurova seferini yapan TC-RFH tescilli Airbus A321neo tipi uçağına, kalkıştan bir süre sonra yıldırım isabet etti. Pilot uçağın incelenmesi için Sabiha Gökçen Havalimanı'na dönme kararı aldı.

Uçuşu yarım kalan yolcular için yeni bir uçak tahsis edilerek bu uçağa geçmeleri sağlandı.

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