THY yolcu verileri açıklandı

Kaynak: AA
THY yolcu verileri açıklandı

Türk Hava Yolları (THY), Haziran ayında geçen yıla kıyasla yolcu sayısını yüzde 7,4 artırarak 7,8 milyon yolcu taşıdı.

Şirketin Haziran 2024 trafik sonuçlarına göre, dış hat doluluk oranı yüzde 81,7, iç hat doluluk oranı ise yüzde 87,5 olarak gerçekleşti. Dıştan dışa transfer yolcu sayısı yüzde 11,3 artarak 2,6 milyona ulaşırken, toplam arz edilen koltuk kilometre (AKK) yüzde 7,4 artışla 22 milyara çıktı. Taşınan kargo ve posta hacminde yükseliş kaydedildi ve verilere göre yüzde 26 artışla 174,7 bin tonu gördü.

Ocak-Haziran döneminde ise THY, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,8 artışla 40,6 milyon yolcu taşıdı. Dıştan dışa transfer yolcu sayısı yüzde 7,8 artarak 15,2 milyona çıkarken, toplam yolcu doluluk oranı yüzde 80,8 olarak gerçekleşti. AKK ise yüzde 10,2 artışla 122,1 milyar olarak kaydedildi. Toplam taşınan kargo ve posta hacmi ise yüzde 32,3 artarak 989,4 bin tona ulaştı. THY'nin filosunda bulunan uçakların sayısı ise geçen ay itibarıyla 458 olarak duyuruldu.

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