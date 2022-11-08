8 Kasım 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Keşfet
  • >
  • THY’de ucuz bilet ne kadar? THY ucuz bilet kampanyası ne zaman bitiyor? THY biletlerinde indirim var mı?

THY’de ucuz bilet ne kadar? THY ucuz bilet kampanyası ne zaman bitiyor? THY biletlerinde indirim var mı?

Türk Hava Yolları ucuz bilet kampanyası yapacaklarını duyurdu. Ucuz bilet kampanyasında erken rezervasyon fırsatı sunan Türk Hava Yolları tek yön uçak biletini ucuza satacak. Peki, THY’de ucuz bilet ne kadar? THY ucuz bilet kampanyası ne zaman bitiyor? THY biletlerinde indirim var mı? İşte detaylar..

Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı - 15:36
Takip Et

THY’de ucuz bilet ne kadar? THY ucuz bilet kampanyası ne zaman bitiyor? THY biletlerinde indirim var mı?

THY’de ucuz bilet ne kadar? THY ucuz bilet kampanyası ne zaman bitiyor? THY biletlerinde indirim var mı?
+
Aa
-

Türk Hava Yolları daha önce de düzenlediği ucuz bilet kampanyasını yineledi. Yurt için biletlerde geçerli olacak Türk Hava Yolları’nın ucuz bilet kampanyasına dair ayrıntılar arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Vatandaş Türk Hava Yolları ucuz bilet kampanyasının ayrıntılarını merak ediyor. THY’de ucuz bilet ne kadar? THY ucuz bilet kampanyası ne zaman bitiyor? THY biletlerinde indirim var mı?

Türk Hava Yolları tarafından düzenlenen ucuz bilet kampanyası 1 Mart 2023 - 14 Nisan 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek seyahatlerde geçerli olacak.

THY UCUZ UÇAK BİLETİ TARİHLERİ NE ZAMAN?

Yurt içi uçuşlarda geçerli olacak THY ucuz bilet kampanyasında Türk Hava Yolları erken rezervasyon fırsatı sunuyor. Türk Hava Yollarından biletini 8-9 Kasım 2022 tarihlerinde alan yolcular yurt içi uçuşlarda 1 Mart 2023 ve 14 Nisan 2023 tarihleri arasında tek yön ucuz uçak biletini 399 liradan satın alabilecek.

THY ucuz uçak bileti kampanyası, Türk Hava Yolları İstanbul Havalimanı çıkışlı ya da varışlı, yurt içi, tek yön, direkt, Economy kabin uçuşlarda geçerli olacak. Kıbrıs Ercan Havalimanı’na yapılacak uçuşlar kampanya kapsamına alınmayacak.

Türk Hava Yollarının bilet kampanyası, Sabiha Gökçen Havalimanı'na yapılan uçuşlarda, Türk Hava Yolları codeshare seferlerde ve AnadoluJet uçuşlarında geçerli olmayacak.

THY UCUZ UÇAK BİLETİ NE KADAR?

THY ucuz uçak bileti kampanyası kapsamında ücretler EcoFly ücret sınıfında 399 TL,

ExtraFly ücret sınıfında 519 TL

PrimeFly ücret sınıfında 549 TL’dir.

Türk Hava Yolları Ecofly ücret sınıfından alınan biletlerde değişiklik ve iptale izin verilmeyecek.

THY UCUZ UÇAK BİLETİ SINIRI NEDİR?

Türk Hava Yolları tarafından düzenlenen ucuz uçak bileti kampanyasında yalnızca 99.000 adet koltuk arz edilecektir.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İYİ Partili İbrahim Özkan'dan bomba iddia. Bahçeli yarın erken seçim tarihi açıklayabilir
1
﻿İYİ Partili İbrahim Özkan'dan bomba iddia. Bahçeli yarın erken seçim tarihi açıklayabilir
﻿İYİ Partili İbrahim Özkan'dan bomba iddia. Bahçeli yarın erken seçim tarihi açıklayabilir
﻿Devlet Bahçeli yarın ne açıklayacak. Ankara bu dedikoduyla çalkalanıyor. AKP ile HDP yakınlaşmıştı
2
﻿Devlet Bahçeli yarın ne açıklayacak. Ankara bu dedikoduyla çalkalanıyor. AKP ile HDP yakınlaşmıştı
﻿Devlet Bahçeli yarın ne açıklayacak. Ankara bu dedikoduyla çalkalanıyor. AKP ile HDP yakınlaşmıştı
﻿Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı’ndan flaş çıkış: Bizim toplum ekmek ile doyduğu için başında 20 senedir böyle yöneticiler duruyor
3
﻿Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı’ndan flaş çıkış: Bizim toplum ekmek ile doyduğu için başında 20 senedir böyle yöneticiler duruyor
﻿Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı’ndan flaş çıkış: Bizim toplum ekmek ile doyduğu için başında 20 senedir böyle yöneticiler duruyor
﻿FSM köprüsü turuncuya büründü
4
﻿FSM köprüsü turuncuya büründü
﻿FSM köprüsü turuncuya büründü
﻿Türkiye'nin en çok güvendiği ünlüler belli oldu. Birinci gelen isim Müge Anlı'yı bile geride bıraktı
5
﻿Türkiye'nin en çok güvendiği ünlüler belli oldu. Birinci gelen isim Müge Anlı'yı bile geride bıraktı
﻿Türkiye'nin en çok güvendiği ünlüler belli oldu. Birinci gelen isim Müge Anlı'yı bile geride bıraktı
﻿Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama. Başörtüsü teklifi referanduma götürülecek mi
6
﻿Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama. Başörtüsü teklifi referanduma götürülecek mi
﻿Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama. Başörtüsü teklifi referanduma götürülecek mi
﻿Kazım Karabekir'in torunundan acı haber. Bakan Kurum ile tartışmıştı
7
﻿Kazım Karabekir'in torunundan acı haber. Bakan Kurum ile tartışmıştı
﻿Kazım Karabekir'in torunundan acı haber. Bakan Kurum ile tartışmıştı
﻿İzmir İzfaş personel alacak
﻿İzmir İzfaş personel alacak
﻿İzmir İzfaş personel alacak
﻿Ceviz Ağacı Brezilya'dan ödülle döndü
﻿Ceviz Ağacı Brezilya'dan ödülle döndü
﻿Ceviz Ağacı Brezilya'dan ödülle döndü
﻿En son Adana'da kriz çıkarmıştı. Balotelli şimdi de İsviçre'yi karıştırdı
﻿En son Adana'da kriz çıkarmıştı. Balotelli şimdi de İsviçre'yi karıştırdı
﻿En son Adana'da kriz çıkarmıştı. Balotelli şimdi de İsviçre'yi karıştırdı
﻿Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü personel alacak
﻿Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü personel alacak
﻿Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü personel alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.