Türk Hava Yolları daha önce de düzenlediği ucuz bilet kampanyasını yineledi. Yurt için biletlerde geçerli olacak Türk Hava Yolları’nın ucuz bilet kampanyasına dair ayrıntılar arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Vatandaş Türk Hava Yolları ucuz bilet kampanyasının ayrıntılarını merak ediyor. THY’de ucuz bilet ne kadar? THY ucuz bilet kampanyası ne zaman bitiyor? THY biletlerinde indirim var mı?

Türk Hava Yolları tarafından düzenlenen ucuz bilet kampanyası 1 Mart 2023 - 14 Nisan 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek seyahatlerde geçerli olacak.

THY UCUZ UÇAK BİLETİ TARİHLERİ NE ZAMAN?

Yurt içi uçuşlarda geçerli olacak THY ucuz bilet kampanyasında Türk Hava Yolları erken rezervasyon fırsatı sunuyor. Türk Hava Yollarından biletini 8-9 Kasım 2022 tarihlerinde alan yolcular yurt içi uçuşlarda 1 Mart 2023 ve 14 Nisan 2023 tarihleri arasında tek yön ucuz uçak biletini 399 liradan satın alabilecek.

THY ucuz uçak bileti kampanyası, Türk Hava Yolları İstanbul Havalimanı çıkışlı ya da varışlı, yurt içi, tek yön, direkt, Economy kabin uçuşlarda geçerli olacak. Kıbrıs Ercan Havalimanı’na yapılacak uçuşlar kampanya kapsamına alınmayacak.

Türk Hava Yollarının bilet kampanyası, Sabiha Gökçen Havalimanı'na yapılan uçuşlarda, Türk Hava Yolları codeshare seferlerde ve AnadoluJet uçuşlarında geçerli olmayacak.

THY UCUZ UÇAK BİLETİ NE KADAR?

THY ucuz uçak bileti kampanyası kapsamında ücretler EcoFly ücret sınıfında 399 TL,

ExtraFly ücret sınıfında 519 TL

PrimeFly ücret sınıfında 549 TL’dir.

Türk Hava Yolları Ecofly ücret sınıfından alınan biletlerde değişiklik ve iptale izin verilmeyecek.

THY UCUZ UÇAK BİLETİ SINIRI NEDİR?

Türk Hava Yolları tarafından düzenlenen ucuz uçak bileti kampanyasında yalnızca 99.000 adet koltuk arz edilecektir.