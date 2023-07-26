THY'de yöneticilerin zamlı maaşların vergisi şirketten

Türk Hava Yolları Genel Kurulu dün gerçekleşti ve yeni yönetim kurulu oluşturuldu, yöneticilerin alacağı ücretler de belli oldu. Yönetici maaşlarının gelir vergisinin şirket tarafından ödeneceği iddiası "işçilere yok mu" sorusunu gündeme getirdi.

THY'de yöneticilerin zamlı maaşların vergisi şirketten

Türk Hava Yolları Genel Kurulu dün gerçekleşti ve yeni yönetim kurulu oluşturuldu. Yönetimden iki kişi görevden ayrılırken yerine Hüseyin Keskin ile VIP uçaklarının kaptanı Ramazan Sarı getirildi. Ramazan Sarı, Mithat Görkem Aksoy’un istifasının ardından VIP uçaklarının sorumluluğuna getirilmişti. Genel Kuruldan yöneticilere ise yüzde 41 zam çıktı.

Türk Hava Yolları yatırımcısı hissedarların merakla beklediği genel kurul dün yapıldı. Ahmet Bolat “gidecek mi kalacak mı” söylemlerinin ardından Ahmet Bolat’ın göreve devam etmesine karar verildi.

YÖNETİCİ MAAŞLARINA ZAM VERGİ ŞİRKETTEN

AirportHaber'de yer alan iddialara göre, Genel kurulda yöneticilere de yüzde 41 oranından zam yapıldı. Ancak bu zammın en çok tartışılacak yönü yıllık gelir vergisinin şirket tarafından ödenecek olması.THY yöneticilerin gelirlerinden oluşacak vergiyi şirket kasasından ödeyecek.

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