THY’den 12 yeni hat

Kaynak: DHA
THY’den 12 yeni hat

Türk Hava Yolları, genişleyen ağını daha da büyüterek, belirli Pazar günleri ve uçakların uygunluğuna göre Şili'den Somali'ye kadar çeşitli ülkelerde yeni destinasyonlar ekleyeceğini duyurdu.

Türk Hava Yolları, 2024 yılının ikinci çeyreğinde gösterdiği %7,7'lik yolcu kapasitesi artışının ardından, yeni destinasyonlar için uçuş ağını genişletme kararı aldı. Şirket, operasyonel hazırlıklarını ve pazar analizlerini tamamlayarak, dünya genelinde çeşitli şehirlere; Santiago, Abha, Aswan, Mahaçkale, La Coruna, Lenkeran, Nantes, Port Sudan, Atyrau, Sialkot, Hargeisa ve Katoviçe'ye düzenli seferler planladığını duyurdu.

thumbs-b-c-a9f5fb047cba4b06925b7c33604ef3db.jpg

PERSONEL SAYISI YÜZDE 7 ARTTI

Türk Hava Yolları (THY), incelenen dönemde 22,1 milyon yolcu taşıyarak 591 milyon dolarlık Esas Faaliyet Karı'na ulaştı ve personel sayısında yüzde 7'lik bir artış gerçekleştirdi. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla, pilot ve pilot adaylarının sayısında yüzde 11, kabin görevlilerinde ise yüzde 6'lık bir yükseliş kaydedildi. 2024 yılının ikinci çeyreğine ait verilere göre, şirket bünyesindeki pilot ve pilot adayı sayısı 7 bin 82'ye, kabin memuru sayısı ise 15 bin 163'e ulaştı. THY'nin toplam personel sayısı ise 33 bin 486 olarak belirlendi.

İlgili Haberler
Bu meyvenin kapalı alanlara sokulması kesinlikle yasak. 1 aylık demir ihtiyacını 1 günde karşılıyor
Elektrik akımına kapılan işçi alev aldı: 1 ölü 1 yaralı
Barış Atay TİP'ten istifa mı etti?
Sezgin Baran Korkmaz ortaya çıktı. New York'ta mutfak pozu
Hakan Fidan duyurdu. “İsrail davasına müdahil oluyoruz”
Benzinde beklenin indirim geldi. Bu geceden itibaren geçerli
Yanlış sülük tedavisi hayatını kararttı! Paranızı sakın bunlara kaptırmayın
Usta oyuncu Sema Çeyrekbaşı hayatını kaybetti
Son Haberler
GSS kapsamında olanlar dikkat! Bakan Işıkhan açıkladı: 'Yüzde 40 artırdık' Gündem
GSS kapsamında olanlar dikkat! Bakan Işıkhan açıkladı: 'Yüzde 40 artırdık'
Dünürler bıçaklar sopalarla birbirine girdi: 6 yaralı Yerel Haberler
Dünürler bıçaklar sopalarla birbirine girdi: 6 yaralı
Milli atletimiz Ersu Şaşma Olimpiyat 5'incisi Spor
Milli atletimiz Ersu Şaşma Olimpiyat 5'incisi
Sırıkla atlama yarışmasında korkutucu anlar: Sırık kırıldı Video
Sırıkla atlama yarışmasında korkutucu anlar: Sırık kırıldı
Askeri helikopterle kaçan başbakan! Yazarlar
Askeri helikopterle kaçan başbakan!
Halk TV'den Ece Üner atağı Yazarlar
Halk TV'den Ece Üner atağı
Kendinizi dinlendirin farkına varın kendinizin Yazarlar
Kendinizi dinlendirin farkına varın kendinizin