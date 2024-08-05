THY’den 12 yeni hat

Türk Hava Yolları, 2024 yılının ikinci çeyreğinde gösterdiği %7,7'lik yolcu kapasitesi artışının ardından, yeni destinasyonlar için uçuş ağını genişletme kararı aldı. Şirket, operasyonel hazırlıklarını ve pazar analizlerini tamamlayarak, dünya genelinde çeşitli şehirlere; Santiago, Abha, Aswan, Mahaçkale, La Coruna, Lenkeran, Nantes, Port Sudan, Atyrau, Sialkot, Hargeisa ve Katoviçe'ye düzenli seferler planladığını duyurdu.

PERSONEL SAYISI YÜZDE 7 ARTTI

Türk Hava Yolları (THY), incelenen dönemde 22,1 milyon yolcu taşıyarak 591 milyon dolarlık Esas Faaliyet Karı'na ulaştı ve personel sayısında yüzde 7'lik bir artış gerçekleştirdi. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla, pilot ve pilot adaylarının sayısında yüzde 11, kabin görevlilerinde ise yüzde 6'lık bir yükseliş kaydedildi. 2024 yılının ikinci çeyreğine ait verilere göre, şirket bünyesindeki pilot ve pilot adayı sayısı 7 bin 82'ye, kabin memuru sayısı ise 15 bin 163'e ulaştı. THY'nin toplam personel sayısı ise 33 bin 486 olarak belirlendi.