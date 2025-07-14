THY’den 5 ülke için flaş karar! 31 Temmuz’a kadar devam edecek

Türk Havayolları'nın sitesinden alınan bilgiye göre hava ulaşım şirketi Irak, Lübnan, Ürdün, ve Suriye'ye olan tüm uçuşları 31 Temmuz'a kadar iptal etti. Öte yandan İran’da İsfahan seferleri 16 Temmuz(dahil) iptal edildi. Tahran, Şiraz, Tebriz ve Meşhed seferleri yeniden icra edilmeye başlandı.

THY, bu tarihlerde belirtilen ülkelere uçuşu olan müşterilerinin ücretsiz bilet değişimi ya da para iadesi hakkı olduğunu belirtti.

Yolcular rezervasyonları, herhangi bir ücret farkı veya ceza bedeli alınmaksızın değiştirilebilecek.



BİLET İADESİ

Kullanılmamış biletler için iade işlemi ücretsiz olarak yapılacak. Kısmen kullanılmış ve seyahatin tamamlanmamış olduğu biletlerde, kullanılmayan uçuşlara ait iade işlemi ücretsiz olarak gerçekleşecek.



BİLET SÜRESİNİN UZATILMASI



Mevcut biletlerin geçerlilik süresi, herhangi bir ücret farkı ya da ceza alınmaksızın 31 Ağustos 2025 (dahil) tarihine kadar uzatılacak.



İlgili uygulamalar yalnızca Türk Hava Yolları tarafından icra edilen uçuşlarda geçerli olacak.



İşlemler, en geç 31 Temmuz 2025 (dahil) tarihine kadar gerçekleştirilmesi gerekiyor.

İşte THY’nin internet sitesinden yapılan açıklama: