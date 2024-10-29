THY'den 849 liraya bilet kampanyası işte detayları

Türk Hava Yolları'ndan 849 liraya uçuş imkanı...THY bilet kampanyası düzenledi, 849 liraya İstanbul çıkışlı ve İstanbul varışlı biletler bugün ve yarın alındığı takdirde 849 lira fiyat uygulanacak.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ve 30 Ekim çarşamba günü alınacak biletlerde 849 liralık fiyat uygulanacak.

Türk Hava Yolları 849 liraya alınan biletlerin hangi tarihler arasında uçulacağını da açıkladı. Buna göre bugün ve yarın alınacak biletlerle, 14 Şubat 2025 - 26 Mart 2025 arası uçuş yapılacak.

Türk Hava Yolları kampanya için 78.500 adet koltuk tahsis edildi. Açıklamada kampanya sadece Türk Hava Yolları tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerli olduğu ve Sabiha Gökçen Havalimanı’na yapılan uçuşlarda, Türk Hava Yolları ortak seferleri ve AJet uçuşlarında geçerli olmadığı belirtildi.