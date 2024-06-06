THY'den bavul fiyatlarına zam. Yolcular sadece birini seçebilecek

Düzenleme: Kaynak: Patronlar Dünyası
THY'den bavul fiyatlarına zam. Yolcular sadece birini seçebilecek

Türk Hava Yolları ABD uçuşlarında yolcuların bavul fiyatlandırma sistemi başlattı. ABD’ye uçacak olan yolcular artık 3 seçenekten sadece birini seçebilecek.

THY yönetimi yurt dışı uçuşunda yeni bir karar aldı. Alınan karar sadece Türkiye’den ABD’ye yapılacak olan uçuşlarda geçerli olacak.

Yapılan yeni düzenleme ile birlikte yolcular bavul seçeneklerini bilet alırken belirleyecek. Yeni düzenleme ile bilet alan yolcular işlemleri sırasında 3 farklı seçenek arasından birisini seçmek zorunda olacaklar.

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3 seçenek ise şu şekilde:

1 bavul ve bilette yolcular bilet fiyatına tek bir bavulun dahil edilerek belirlenmiş olacak.

2 bavul ve bilet seçeneğinde yolcular bilet fiyatına 2 bavul dahil edilerek belirlenmiş olacak.

Son seçenek ise 3 karışık bavul seçeneğinde ise normal bilet fiyatı ve bir bavulu kapsıyor. İkinci bir bavul eklemek zorunda olan yolcular bavul başına ortalama 140 dolar ücret ödemek zorunda olacaklar.

Türk Hava Yolları yetkilileri, yaptıkları yeni düzenleme hakkında yolcuların seyahat ihtiyaçlarına göre kendilerine uygun bavul seçeneğini tercih edebileceklerini belirtiyor.

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