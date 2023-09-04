THY'den çifte standart! Erkeklere özel uçak, kadınlara tarifeli

Türk Hava Yolları (THY), 2016 yılında Fransa'da düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılan milli takımımız için özel bir uçak tahsis etmişti.

Söz konusu uçağın gövdesi de kadrodaki futbolcuları ve Milli Takım Teknik Direktörü Fatih Terim’in fotoğraflarıyla süslenmişti.

Aynı THY dün Avrupa Şampiyonu olan Kadınlar Voleybol Takımımıza özel bir uçak tahsis etmedi.

Şampiyon voleybolcularımız Brüksel'den tarifeli uçakla ülkeye döndü.

THY'nin bu çifte standart uygulaması büyük tepki aldı