THY’den İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası hamle!

Türk Hava Yolları, İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası İran, Irak, Suriye ve Ürdün uçuşu olan yolculara ilave haklar tanındığını açıkladı. Yapılan açıklamada, Rezervasyon değişiklikleri, iade taleplerine ilişkin hakların detaylarına yer verildi.

İsrail'in, İran'a saldırıları sonrası Türk Hava Yolları'ndan İran, Irak, Suriye ve Ürdün uçuşu olan yolculara ilave haklar tanındığına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İran, Irak, Suriye ve Ürdün uçuşu olan yolcularımıza ilave haklar tanınmıştır. 13 Haziran 2025 ve öncesinde düzenlenmiş biletler için 13 Haziran 2025 – 20 Haziran 2025 (dahil) arasındaki İran, Irak, Suriye ve Ürdün seferlerine kayıtlı tüm yolcularımızın, 20 Haziran 2025 (dahil) tarihine kadar işlem yaptırmaları kaydıyla:

Rezervasyon değişiklikleri ücretsiz yapılacaktır.

İade talepleri: Hiç kullanılmamış biletler ücretsiz iade yapılacaktır. Kısmi olarak kullanılmış, seyahatin tamamlanmamış olduğu biletlerde; biletin kullanılmayan uçuşlarına ait iade işlemi ücretsiz yapılacaktır.

Bilet süresinin uzatılması:

Herhangi bir ücret farkı ve ceza alınmaksızın biletin geçerliliği 15 Temmuz 2025 (dahil) tarihine kadar uzatılabilecektir. İlgili uygulamalar sadece Türk Hava Yolları tarafından icra edilen seferlerde geçerli olacaktır. Bilet değişiklik ve iade işlemleri; Türk Hava Yolları web sitesi, mobil uygulaması ve acenteler aracılığıyla yapılabilecektir."