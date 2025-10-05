THY'den KKTC hedefi

Türkiye ile KKTC arasında güçlü bir hava köprüsü kuran Türk Hava Yolları (THY), iştirak şirketi AJet ile birlikte yıl sonuna kadar 2,1 milyon Kıbrıs yolcusunu Kıbrıs'a ulaştırmayı planlıyor.

Türkiye ile KKTC arasında güçlü bir hava köprüsü kuran Türk Hava Yolları (THY), alt markası Ajet ile birlikte icra ettiği haftalık 152 seferle yolcularına hizmet veriyor. Türk Hava Yolları (THY) iştirak şirketi AJet ile birlikte geçen yıl 1 milyon 775 bin yolcu taşımış olup hedefi doğrultusunda 2025 yılı sonuna kadar 2,1 milyon Kıbrıs yolcusunu Kıbrıs'a ulaştırmayı planlıyor. KKTC'nin turizminin geliştirilmesine büyük önem atfeden ve bu yönde çalışmalar yapan bayrak taşıyıcı havayolu, kültür turları kapsamında kullanılabilmesi amacıyla çalışmakta olduğu acentelere yıl süresince avantajlı uçak biletleri sağlıyor.

Türkiye ile KKTC arasındaki kültür turizmi odaklı seyahatlerin artırılması ve tüm dünyadan bölgeye gelme potansiyeli olan seyahat severlerin ilgisinin çekilebilmesi amaçlarıyla 2024 yılı itibarı ile kültür turu paketlerini uygulamaya alan milli havayolu, geçtiğimiz yıl kültür turu projesi kapsamında 4 bin yolcu taşırken 2025 yılında bu sayıyı 10 bin yolcuya çıkarmayı hedefliyor.

"ADA KIBRIS" İLE ÜLKENİN TARİHİ NOKTALARINI KEŞİF

KKTC'nin turizmini geliştirmeye yönelik "Ada Kıbrıs" projesini destekleyen THY bu kapsamda KKTC ile İstanbul ve Londra arasında seyahat eden yolcular için özel ücretler sunarak Ajet tarafından icra edilen günde 2 sefer düzenliyor. THY İstanbul ve Antalya Havalimanlarından, AJet ise Sabiha Gökçen, Ankara Esenboğa ve Mersin Çukurova Havalimanlarından Ercan Havalimanı'na düzenlediği uçuşlarla Kıbrıs'a yolcu taşıyor. Düzenlenen seferlerle adanın tarihi dokusunu, yemek kültürünü, günlük yaşamını, eşsiz sahilini keşfetmek mümkün. THY ile İstanbul'dan Lefkoşa'ya yaklaşık 1 buçuk saatlik bir uçuşla varılıyor. Kimlikle de KKTC'ye girmek mümkün. Yeni Ercan Havalimanı'na varışın ardından ülkeye giriş yaptıktan sonra başkent Lefkoşa'da Türk misafirperverliği ile sıcak bir karşılama gerçekleşiyor.

"HAYALET ŞEHİR" UNVANINI GERİDE BIRAKAN MARAŞ

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın 19 Ekim'de yapılacak KKTC Cumhurbaşkanlığı seçiminde yeniden göreve gelmesi durumunda imar planları ve benzer çalışmalarla KKTC'nin Mağusa bölgesinde bulunan Kapalı Maraş'ın yeni bir imar planını duyurduğu kent turistlerin de büyük ilgisini çekiyor. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı sonrasında askeri kontrol noktası ilan edilen ve sivil yerleşime tamamen kapatılan Kapalı Maraş, uzun yıllar boyunca "hayalet şehir" olarak anıldı. Yıllar boyunca dikenli tellerin arkasında kalan Kapalı Maraş'ın derin sessizliği ve terk edilmişliği 46 yıl sonra bozuldu. Sivillerin bölgeden ayrılmasından sonra her şeyin olduğu gibi kaldığı kent uzun yıllar terk edilmişliğin izlerini taşıdı. 8 Ekim 2020'de açılan Kapalı Maraş, bugün adaya gelen çok sayıda yerli ve yabancı turistin ziyaret noktalarından biri oldu. Kentin sokaklarını gezen turistler bir kısmı yıkılan, kurşun izleri taşıyan binalarda tarihin önemli anlarına tanıklık ediyor. Sokaklarında çocukların artık bisiklet kullanabildiği Kapalı Maraş'ta ziyaretçilerin bugün yükselen kahkaha sesleri, kentin artık hayalet olarak anılmasını engelliyor. Kentin sokaklarında gezmek adeta zaman yolculuğunda hissettiriyor. Yalnızca bir otelin hizmet verdiği Kapalı Maraş'ı ziyaret edenler Plaj 1 ve Plaj 2'de denize girebiliyor. Suriye'nin Lazkiye kıyısının da görülebildiği Kapalı Maraş'ı ziyaret edenler kum sahilde huzurla denize kendini bırakıyor. Maraş'ı ziyaret edenlerin uğrak noktalarından birinin, meşhur "Toyota" tabelasının bulunduğu bina olduğu biliniyor. Adeta bölgenin sembolü haline gelen binanın önünde fotoğraf çektirmek bir gelenek olarak değerlendiriliyor. Ziyaretçilerin burada bir fotoğraf çektirmek için zaman zaman dakikalarca beklediği Maraş'ın yalnızca yüzde 3,5'lik kesimi ziyarete açık. Bir kısmı hala kapalı olan kent, sivil ziyarete açılmasının ardından hemen hemen her binaya yerleştirilen güvenlik kameralarıyla takip ediliyor.

KAPALI MARAŞ'TA 47 YIL SONRA İBADETE AÇILAN BİLAL AĞA MESCİDİ

Bilal Ağa Mescidi de Kapalı Maraş'taki önemli noktalardan biri olarak nitelendiriliyor. 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı sonrasında kapatılan Bilal Ağa Mescidi 47 yıl sonra 20 Temmuz 2021'de hizmete açıldı. Kıbrıs Vakıflar İdaresi (EVKAF) tarafından gerçekleştirilen restorasyonun ardından yeniden ibadete açılan 200 yıllık mescid, bugün ziyaretçilerini de ağırlıyor. Bilal Ağa Vakfı'na ait arazi içerisinde bulunan mescidin yanı sıra 7 dükkân, 2 kahvehane ve 1 ev de yer alıyor.

GEÇMİŞLE GÜNÜMÜZ ARASINDAKİ KÖPRÜ: SELİMİYE CAMİ

Adaya ayak basanların uğrak noktalarından biri de başkent Lefkoşa'da bulunan Selimiye Camii. Gotik mimarinin görkemli çizgileriyle yükselen yapının imarına 1209 yılında başlanırken yapım süreci yaklaşık bir asır sürdü. St. Sophia Katedrali olarak da bilinen dönemin en büyük dini yapılarından biri olarak tasarlanan yapı inşası 1326 yılında tamamlanarak ibadete açıldı. Kıbrıs'ın 1570 yılında Osmanlı Devleti tarafından fethedilmesiyle camiye dönüştürülen yapı, "Selimiye Cami" adını aldı. Bugün ziyarete ve ibadete açık olan cami, Türkiye'den gelen turistlerin ilgi odağı. Görkemli yapısı, hayran bırakan mimarisi ile ziyaretçilerin şaşkın bakışlarını üzerine çeken bu tarihi yapı, adeta geçmişle günümüz arasında bir köprü kuruyor. Tarihi yapı hem kültürel miras olarak korunabilmesi hem de güvenli bir şekilde varlığını sürdürebilmesi amacıyla 2020 yılında Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından restore edildi.

LOKMACI SINIR KAPISI, LEFKOŞA'YI İKİYE AYIRIYOR

Mimarisi ile ziyaretçileri derinden etkileyen Selimiye Cami'ne çok yakın bir mesafede bulunan KKTC ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasında bulunan Lokmacı Sınır Kapısı'na gidilebiliyor. 1963 yılında başlayan çatışmalar sonucu kapatılan ve 3 Nisan 2008 yılında yeniden açılan Lefkoşa'yı ikiye ayıran 180 kilometre uzunluğundaki Yeşil Hat üzerinde yer alan sınır geçişinde Türk tarafı ile Rum tarafını çıplak gözle görmek mümkün. Lefkoşa'nın Arasta (Çarşı) bölgesinde yer alan sınır kapısına doğru ilerlerken yol üzerinde çok sayıda kafe, hediyelik eşya dükkanları ve mağaza yer alıyor. Sınır kapısına geçişin hemen önünde "Lefkoşa-Nicosia" yönünü gösteren bir taş dikkat çekiyor. Sınırı geçmek isteyenler bu sınır kapısında her iki tarafından görevlilerin kontrolünden geçmek zorunda.

KKTC'NİN SEMBOLÜ HELLİM

KKTC'in sembolü olan Hellim son günlerde Güney Kıbrıs'ın KKTC'ye yönelik siyasi söylemlerinin tam merkezinde yer alıyor. KKTC gezisinde en çok tadına bakılan ve satın alınan Hellim, ülkenin dışarıya açılan pencerelerinden biri. Yere halk, Kıbrıs mutfağının kalbinde yer alan Hellim için "her şeyin yanına yakışır" ifadesini kullanıyor. KKTC denilince akla ilk gelenlerden Hellim, hem yerli halkın hem de turistlerin sıkça tercih ettiği bir ürün.